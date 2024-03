Kadeho, Señor Loop y The Saint Cecilia cierran la tercera temporada de ‘Conquista Sessions’

La tercera temporada del programa Conquista Sessions, dedicado a ser una vitrina para la música costarricense, llega a su fin con los shows de Kadeho y The Saint Cecilia, además de unos invitados especiales: la banda panameña Señor Loop.

Desde hace más de 10 años, Conquista Sessions tiene como objetivo darle al artista nacional un espacio para promover sus obras. En esa línea, ha contado con la participación de grandes nombres de la escena local como Toledo, Gandhi, Malpaís, Son de Tikizia, Debi Nova, Florian Droids y Voodoo, entre otros.

En los últimos capítulos, la joven banda The Saint Cecilia aprovechó para estrenar el tema Like Nothing, además de interpretar sus piezas Pretender y Terracotta Walls. Este episodio contó con Andrea Montero como presentadora.

La banda costarricense Kadeho fue parte de la última temporada de 'Conquista Sessions'. El grupo interpretó sus éxitos 'Sola' y 'Animal'. Foto: Pablo Murillo. (Cortesía)

Por su parte, los experimentados de Kadeho tocaron una versión especial del éxito Animal, junto a Holy como invitado especial. Además, el clásico Sola no podía faltar en la sesión. A ellos los acompañó Natalia Carvajal como host del espacio.

El capítulo de Señor Loop fue una grabación especial que los artistas realizaron durante un viaje por Costa Rica, tiempo antes de la pandemia por la covid-19. En esa ocasión, grabaron Guarumo, Cuando todo está bien y Mes de la patria. Junto a ellos estuvo Meche Oller de las Robertas, como anfitriona.

Todas las temporadas de Conquista Sessions están disponibles en la plataforma YouTube.

Conquista Sessions continuará con una siguiente temporada, pero mientras tanto publicarán una serie de cuatro sesiones acústicas para mantener el interés del público. La primera está a cargo del grupo nacional Fuerza Dread.