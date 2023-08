‘Conquista Sessions’: Tres temporadas de impulsar la ‘loca’ idea de honrar la música tica

Hace 10 años se gestó una idea loca en la mente y en el corazón de dos apasionados por la música costarricense. El productor Misha Pacheco y la artista Melissa Ouellette (DJ Meli O) soñaron con un espacio para homenajear a la música hecha en nuestro país; así nació Conquista Sessions.

El programa, que se puede ver en YouTube, ha contado con destacados invitados. Diferentes géneros musicales y estilos se han juntado en el estudio de Conquista Records, en Escazú, para interpretar sus mejores canciones. En el 2013, el programa contó con siete episodios y, en el 2017, en su segunda temporada, se publicaron 12.

“Conquista Sessions nació porque, en ese momento, no había una plataforma como de primer mundo para exponer la música nacional. No había algo novedoso que se viera como lo que está pasando en el mundo. La intención de crear esta plataforma fue mostrar el talento tico no solo aquí, sino también afuera”, recordó Pacheco, productor del estudio Conquista Records, donde muchos artistas criollos graban sus obras.

Por el estudio han pasado grandes nombres de la escena tica como Gandhi, Malpaís, Son de Tikizia y Debi Nova, pero también se le ha dado espacio de exposición a nuevos artistas como las bandas Voodoo y Florian Droids.

Además, se ha mostrado parte de la variedad de propuestas y sonidos que hay en nuestro país con sesiones como las de Foffo Goddy, Sight of Emptiness, Sonámbulo o Passiflora.

“Hemos vivido momentos muy lindos. Recordamos con mucho cariño cuando reunimos a Malpaís después de la muerte de Fidel Gamboa. Grabaron aquí la canción Regreso, después de eso siguieron adelante con la banda”, comentó Pacheco.

En Conquista Sessions buscan presentar música para todos los gustos, prueba de ello son los dos primeros capítulos de la temporada 2023.

El primero de ellos, que ya está disponible en YouTube, tiene como protagonista a Toledo. Está acompañado por su hermano el DJ P y los jóvenes Kavvo y RVS, quienes llenaron de sabor urbano la sesión.

El joven artista Kavvo compartió escenario y micrófonos con el experimentado Toledo durante la grabación de 'Conquista Sessions'. (Instagram)

Para mediados de agosto se estrenará el episodio con la banda de reggae Ojo de Buey.

“En esta temporada nos ayuda Imperial para lograr las producciones. El apoyo de empresas y marcas nos ayuda y hace la diferencia para que estos esfuerzos valgan la pena, máxime después de la pandemia: la música fue una de las industrias más afectadas”, agregó el productor.

Actualmente, el equipo de trabajo de Conquista Sessions está liderado por Pacheco, quien cuenta con el apoyo de tres profesionales en audio y cuatro en video, un fotógrafo, así como Massimo Hernández (Gandhi) en el diseño gráfico y Juan Calivá en la dirección de video.

Toledo y Cayeto de Ojo de Buey se toparon durante una de las grabaciones de 'Conquista Sessions'. La hermandad entre artistas nacionales queda demostrada en cada sesión. (Frida Montero/Cortesía)

Otra de las novedades es la participación de diferentes anfitriones en los episodios. Con Toledo estuvo Luis Montalbert, el host recurrente de Conquista, pero también participaron Tamara Dal Maso y Karina Ramos.

Las próximas entregas tendrán invitados de ska latino y pop, entre otros géneros.

Este año trajo un cambio muy especial: en las grabaciones hay oportunidad de que algunos fans acompañen a sus artistas favoritos en el estudio. Para participar, los interesados pueden buscar la información en las redes sociales de Conquista Sessions y también de Imperial.