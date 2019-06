“Creo que va a ser una noche increíble... La gente que va a estar ahí va a ser mis amigos, la gente con la que yo he crecido, con la que he aprendido. Siento que va a ser una noche especial”, expresó el músico. “La verdad, estoy muy emocionado pero también con nervios porque no sé ni cómo me voy a sentir ahí, pero la verdad feliz. Espero que sea una noche llena de música y de mucha alegría”.