José José y los ‘Secretos’ detrás del álbum más vendido de su carrera

Fue el aclamado José José, pero antes de eso, solo José, el adolescente que vio a su padre sumido en el alcoholismo que después él mismo sufrió. Fue también el Príncipe de la Canción y más allá, muy adentro fue El triste, cuando en el punto más alto de su carrera estuvo sumido en una profunda depresión. El de todas las glorias, el de todas las penas.

De quien se murmuraron siempre sus tormentos, aunque en cada versión variara la historia que se contaba. Como toda estrella, muy a la vista de todo el mundo, pero rodeado de un aura de lejanía y misterio.

'Secretos' de José José, el cual fue el 19°. álbum de estudio grabado por el artista mexicano. Foto: Ariola.

Así fue como el hombre y artista tras todos esos misterios sacó todo y lo compartió al público en Secretos, el décimo noveno álbum en la carrera del cantante nacido en la capital de México en 1948, que se transformó en su mayor éxito comercial, con más de 5 millones de copias vendidas solo en su país natal.

El material compuesto por 10 canciones, entre las que destacan éxitos como Lo dudo, He renunciado a ti o Quiero ṕerderme contigo, fue lanzado al mercado hace más de cuatro décadas, a finales de 1983, bajo el sello disquero Ariola.

Al momento de salir el disco, Alfredo Chino Moreno, músico fundador de la banda costarricense Manantial era director y programador de la ya extinta Radio Titania. Según explica, desde años antes del lanzamiento de Secretos, José José ya era uno de los artistas más aclamados por el público costarricense.

“Hay otros cantantes como Roberto Carlos, Juan Gabriel o José Luis Perales que son tipos que componían sus canciones y como lo hacían tan bien y sus canciones gustaban tanto a la gente, eso les garantizaba tener muchos éxitos, pero José José tenía la misma cantidad o hasta más siendo solo intérprete”, destacó.

Haciendo el ejercicio de situarse en la Costa Rica de las décadas de los años 70 y 80, a cargo de la programación musical en la cabina de Titania, Chino recuerda a José José como uno de sus favoritos entre los baladistas de aquella época.

No solo como radiodifusor testigo de la demanda del público, sino también con su conocimiento como músico, Moreno atribuye la calidad artística del intérprete mexicano, principalmente a su formación inicial como bajista de jazz.

“La capacidad musical de él está muy por encima del resto de cantantes, porque antes de cantar, él era un instrumentista. Cuando además de la voz, se manejan otros instrumentos, se tiene un entendimiento de la música diferente que a él lo hacía sacar ventaja”, explica.

El músico y locutor costarricense atribuye el éxito del disco a un cúmulo de circunstancias que bien pudieron haber sucedido con cualquier otro material del Príncipe de la Canción.

“Tuvo que haber sido algo más relacionado con el contexto en que salió, porque por calidad musical todos los álbumes de José José son buenos; pero, bueno, también está el hecho de que era un punto alto en la industria musical, donde se vendían muchos discos y aún no había salido el CD (disco compacto)”, detalló.

Por su parte, el locutor tico José Bustos, quien en ese momento llevaba nueve años trabajando en Radio Centro, catalogó a Secretos como la mejor producción en la carrera del músico mexicano.

“Este disco es la cúspide, como el orgasmo, musicalmente hablando. Es la madurez musical que él adquiere al juntarse con el maestro Manuel Alejandro. José José es de los más grandes intérpretes de la historia, porque una cosa es ser cantante, pero intérprete es el que te pone la piel de gallina”, afirmó Bustos.

De acuerdo con el locutor, que este 2024 cumple 50 años de carrera en las emisoras del país, a pesar de que el Príncipe siempre tuvo un talento enorme como cantante, el compositor español Manuel Alejandro “terminó de pulir el diamante que era”.

“Ellos comienzan a grabar y José José siempre hacía las notas finales muy largas, entonces Manuel Alejandro le dijo ‘necesito que me cortes esas notas’ y José José le respondió que así había grabado y vendido muchos discos, a lo que Alejandro le contestó ‘conmigo vas a vender mucho más’”, recordó.

El cantante mexicano José José y el compositor español Manuel Alejandro en 1983. Foto: Wikimedia Commons.

España: el vínculo entre el escribidor y el Príncipe

Cuatro décadas atrás, José José tuvo que cruzar el Atlántico para que la creación de su más aclamado disco fuera posible.

En aquellos años, España era un epicentro de la balada, con exponentes de todos los matices como Camilo Sesto, Nino Bravo, Rocío Jurado o Raphael. Estos tres últimos tuvieron como elemento común las letras escritas por Manuel Alejandro.

El compositor, arreglista y productor Manuel Alejandro, nacido en 1932 en la provincia de Cádiz (España), zona de barcos, flamenco y mucho arte, tuvo vocación y suerte de aventurero.

Desde joven se encaminó a formarse en la música clásica, hasta que una lesión en su brazo le dificultó la ejecución del piano y lo dirigió a convertirse en el genio en las sombras de éxitos como Yo soy aquel, Procuro olvidarte, Como yo te amo y Soy rebelde.

El autor de más de 600 canciones ha declarado en diversas ocasiones que el epíteto de “compositor” no le parece exacto para él. Ha preferido denominarse escribidor, pues, luego de haber estudiado composición, asegura que las canciones son algo pequeño dentro de todo lo que significa la música y que ellas “nacen hechas”, sin necesidad de “componerles” nada.

Lo cierto es que su inmenso catálogo musical ha estado durante más de seis décadas a disposición tanto del tarareo y canto de ducha de millones de hispanohablantes, como en las grandes voces de la industria musical en español.

A José José llegó concretamente con la grabación de Amar y querer en su álbum Reencuentro de 1977. Dos años después, el mexicano volvería a una de sus canciones con Será, tema incluido en el disco Si me dejas ahora (1979).

“El primero que la cantó fui yo y él (José José) me la oyó y me dijo: ‘Qué mal cantada está, yo te la voy a hacer bien’. En mí no pasa nada, en cambio con él fue un enorme éxito”, contó Manuel Alejandro sobre la canción Amar y querer, en entrevista al programa de farándula Ventaneando.

Posteriormente, se fraguó una relación de amistad y admiración mutua, por la cual el español compuso y produjo todo el álbum de Secretos para José José. Su estrecho vínculo duraría hasta el fallecimiento del aclamado cantante mexicano en el 2019, a causa de un cáncer de páncreas.

“Fue una persona dadivosa, generosa, absolutamente alegre. Todos sus problemas, amores, conquistas o fracasos, se los tragaba absolutamente. A lo mejor, yo le hacía esas canciones para que lo escupiera todo”, rememoró el escribidor.

No obstante, la primera visita del Príncipe al país ibérico fue en 1976, cuando su carrera era aún un velero sacudido por los vientos de aquella aclamada interpretación de El triste en el II Festival de la Canción Latina.

Ese año recibió la invitación de Julio Iglesias, quien ya era un ícono de masas, dentro y fuera de España. En ese entonces, el cantante madrileño conducía un programa televisivo en la cadena Radio y Televisión Española (RTVE) llamado La parcela de Julio Iglesias.

Allí, un José José de 28 años, cuya carrera estaba aún despegando más allá del territorio mexicano, interpretó El triste, Esa canción de ayer y el popular bolero El reloj, a dúo con el conductor del programa.

Secretos: la cúspide y el último gran éxito

El éxito de este álbum tiene que ver también con el esfuerzo del sello disquero Ariola para promocionarlo. La apuesta fue tal que realizaron videos musicales para las 10 canciones que componen el disco, de los cuales solo El amor acaba y He renunciado a ti están disponibles en Internet.

Aunque desde diversas fuentes se brindan datos distintos, el consenso general apunta a que este disco estuvo más de 10 semanas en el top de ventas. Según Chino Moreno, todos los temas estuvieron entre los más solicitados por el público costarricense de aquella época.

“Todas las canciones eran éxitos, eran tiro seguro; uno ponía una canción de José José y pegaba, por ejemplo, El amor acaba y, en general, de las que están en ese álbum, creo que casi no falló ninguna”, detalló.

Una foto de cuando José José se presentó en la Arena Ciudad de México en octubre del 2015. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Adrián Hernández/RCC (ADRIAN HERNANDEZ/El Universal de México)

Aunque después de este material, José José lanzó temas con gran repercusión como Me vas a echar de menos, es claro que año con año su voz fue deteriorándose, lo cual le afectó inicialmente en sus presentaciones en vivo y luego en sus producciones discográficas.

El consumo alcohólico desmedido del Príncipe, junto a otras drogas como la cocaína, tuvieron repercusiones tanto en su salud mental como física.

Justamente, durante los años cercanos al lanzamiento de Secretos, el intérprete mexicano comenzó una etapa de desintoxicación y posterior sobriedad. Esto coincidió con una de las visitas que realizó a Costa Rica, de la mano de un empresario musical de apellido Taylor, aseguró José Bustos.

“Tuve la dicha de compartir con ellos un cafecito, en ese momento él nos contó que había dejado el licor y que se había metido a Alcohólicos Anónimos, estaba muy contento. Estuvimos compartiendo como una hora, hora y media a un lado de la piscina del hotel”, recordó el locutor.

Además de las adicciones, el cantante mexicano tuvo fuertes quebrantos de salud durante toda su vida. A pesar de ser distinguido por su capacidad vocal para sostener notas durante largos lapsos, tuvo un daño irreparable en uno de sus pulmones debido a una dura neumonía en 1972.

Otro de los puntos que afectaron gravemente su salud, apunta Chino Moreno, fue el impacto la gran cantidad de presentaciones del mexicano, en especial si se toma en cuenta el esfuerzo que representaban las canciones de José José.

“Por su manera de cantar estaba siempre en los bordes, al límite de su capacidad vocal y eso era lo que la gente aplaudía y, entonces, si él cambiaba su formato, era como otro cantante diferente y él estaba casado con su impronta; su huella era esa”, afirmó.

Todas esas circunstancias fueron mermando su salud y, por ende, reduciendo su voz al punto de que, en sus últimos años, le era difícil incluso hablar.

Esto quedó en evidencia cuando en el 2011 se presentó en el Palacio de los Deportes, recordó José Bustos, en un espectáculo más para honrar el esfuerzo de seguir en el escenario a pesar de sus múltiples dolencias, que para disfrutar de la calidad vocal de quien fue uno de los mejores intérpretes de la música en español.