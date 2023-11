¡Para Pérez Zeledón! Canción del tiktoker Diego Garro está entre las más virales de Spotify en Costa Rica

11 años después de la recordada pieza No te vayas para Pérez Zeledón, que se convirtió en un referente de la cultura tica; el cantón sureño josefino vuelve a ser nombrado en una canción, esta vez de la mano de dos de sus hijos: el creador de contenido, Diego Garro y el artista urbano José Matamoros.

“Vacilamos mucho con que ya estamos hartos de que nos jodan con esa canción, pero lo agarramos del lado de que esa dice que no vayas y nosotros más bien queremos que sí vengan”, declaró Garro.

El tema acumula más de 80 mil reproducciones en Youtube y más de 50 mil en Spotify, llegando hace unos días al puesto 3 de las 50 más virales en Costa Rica y manteniéndose en este top actualmente.

“Yo ni sé qué está pasando, lo hicimos sin pensar mucho en la repercusión que podía tener; me han mandado videos de la canción sonando en bares o gente escuchándola en Francia o Australia.”

Según explica el creador de contenido, la canción nació sin planearlo, cuando se juntó con varios de sus amigos de Pérez Zeledón, en el estudio del productor musical Atom, originalmente para grabar un Tik Tok.

“Ese día fuimos al estudio del mae a grabar un sketch de nosotros, del compa que quiere hacer música y estando ahí surgió la idea ¿se imaginan grabar una canción de Pérez?, qué loquera”, comentó.

En Pérez Zeledón el humorista generaleño colaboró también con José Matamoros, un artista de música urbana de la zona y con quien tiene una relación de amistad desde hace años.

LEA MÁS: Michael Caine se retira: 7 de sus películas más icónicas en 7 décadas de carrera (y dónde verlas)

“Lo conozco desde el colegio y lo he dicho siempre, el mae tiene un talentazo solo que no tiene la visibilidad que se merece; entonces también fue una oportunidad para apoyarlo por ahí”

La letra toca temas comunes en el género, como la seducción o el contenido sexual, destaca el calor de la zona y hace mención a Zebú y South Río, dos establecimientos comerciales del cantón.

“No lo teníamos pensado específicamente con esta canción, pero Rowdy (Herrera, amigo y colaborador en sus videos) y yo, por alguna razón, siempre habíamos tenido ganas de hacer un Dembow; de hacer una canción que fuera pegadiza”, aseguró Garro.

El creador de contenido, quién también es estudiante de Comunicación Audiovisual y Multimedia en la Universidad de Costa Rica, dirigió junto a su compañero de carrera y amigo, Diego León, un videoclip que no tiene nada que envidiarle al de cualquier canción popular.

“Le dije a Diego (León): quiero hacer lo mejor posible con lo poquito que tenemos. Usamos la cámara y luz de él, Paz Arias se encargó del arte y nos orientó con el vestuario, nos apoyó hasta mi tía y abuela que llegaron con pizza”, destacó.

Aunque la canción encaja perfectamente dentro de los estándares convencionales de la música urbana, el TikToker, de más de 600 mil seguidores, no dejó de darle su sello humorístico con ¿Qué me dice, firulais? ¿Solo nice?, una de las frases más icónicas de sus videos.

Garro comentó que la experiencia le resultó muy divertida y, aunque ironiza al final de la canción diciendo “¡Ay, ahora todo el mundo hace música!”; no niega que es una inquietud a la cual no le cierra la puerta.

“Desde la escuela yo hacía raps con la materia y me gusta mucho escribir poesía; no es que yo me crea cantante, pero me divirtió mucho y si vuelvo a tener la inspiración para algo similar y tengo la oportunidad, de fijo la tomo”, afirmó.