Michael Caine se retira: 7 de sus películas más icónicas en 7 décadas de carrera (y dónde verlas)

A sus 90 años, el actor británico Michael Caine anunció su retiro de las pantallas durante una entrevista realizada en el podcast Best of Today, de BBC Radio 4.

Con su aplaudida actuación protagónica en la película The Great Escaper, en la cual interpreta a un hombre de su misma edad que se fuga del hogar de ancianos, Caine pone fin a una carrera de siete décadas.

El intérprete participó en más de 120 filmes y ganó innumerables galardones. Estas son siete de sus actuaciones más memorables y las plataformas de streaming en las que están disponibles.

Zulú (1964)

Un joven Michael Caine impresionó con su participación en la película 'Zulu'. Foto: Imdb

Dirigida por el estadounidense Cy Endfield, la película, basada en una batalla entre el ejército británico y un grupo originario de Sudáfrica, significó el primer papel protagónico de un joven Michael Caine. Está disponible en Amazon Prime Video.

Alfie (1966)

Interpretar al personaje de Alfie Elkins le valió la primera de las seis nominaciones al Óscar que recibió durante su carrera. El filme es la puesta en pantalla de la radionovela escrita por Bill Naughton, por la que el director Lewis Gilbert fue nominado al Óscar a Mejor guión adaptado. La película está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.

Educando a Rita (1983)

En el drama 'Educando a Rita', Caine compartió pantalla con Julie Walters. Foto: Imdb

De la mano del director de Alfie, Michael Caine ganó su primer Globo de Oro al encarnar a un profesor alcohólico, quien reencuentra la pasión en la literatura al encontrarse con la estudiante Rita, interpretada por la británica Julie Walters. La comedia está disponible en Amazon Prime Video.

Hannah y sus hermanas (1986)

Michael Caine estuvo al servicio del legendario cineasta Woody Allen. Foto: Imdb

Bajo la dirección de Woody Allen, el filme Hannah y sus hermanas le dio el primer Óscar (mejor actor secundario) a Caine, quien interpretó a Elliot, el esposo de la protagonista. La película, además, recibió el Globo de Oro a mejor comedia y está disponible en la plataforma Amazon Prime Video.

Little Voice (1998)

Cuando fue parte del elenco del filme 'Little Voice', Michael Caine tuvo una gran temporada de premios. Foto: Imdb

En un musical británico independiente, basado en la obra de teatro The Rise and Fall of Little Voice, de Jim Cartwright, Sir Michael interpreta a un agente de talentos de Londres. Por esta actuación, Caine ganó su último Globo de Oro como mejor actor de musical. La película puede ser rentada en las plataformas Apple TV y Google Play.

Las reglas de la vida (1999)

Caine aseguró que una de las películas que más disfrutó grabar fue 'Las reglas de la vida'. Foto: Imdb

La segunda estatuilla dorada de la carrera del británico llegó por este drama, en el que interpreta al Dr. Wilbur, el tutor de un orfanato. La cinta, dirigida por Lasse Hallström y basada en la novela de John Irving Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra; fue nominada a siete premios Óscar, de los cuales ganó dos: Mejor guión adaptado y mejor actor de reparto, que obtuvo Caine. El filme se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Batman inicia (2005)

Posiblemente, la mayor parte del público recuerda a Caine encarnando a Alfred, de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Foto: Imdb

En la trilogía de Batman, dirigida por el cineasta Cristopher Nolan, Michael Caine interpreta al Alfred más icónico de la filmografía del superhéroe, perteneciente a la franquicia DC Comics. Aunque no se llevó ningún galardón, el actor británico dejó una actuación para la historia, que hace creer que nadie como él nació para encarnar al mayordomo de Bruce Wayne. Las tres películas están disponibles en HBO Max.