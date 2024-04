Joaquín Yglesias italianísimo: tenor le canta a sus raíces en nuevo disco

Era la víspera de la final del Mundial de fútbol Italia 90 y la atención del mundo estaba puesta sobre el juego entre Alemania y Argentina. Sin embargo, la noche antes del gran partido, un niñito llamado Joaquín no pensaba precisamente en futbol, sino en las tres voces gigantescas que escuchó horas previas al encuentro: Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti.

Los Tres Tenores se habían juntado por primera vez en un histórico concierto en Roma y, el pequeño Joaquín, de escasos siete años, los escuchó embelesado en el televisor de la casa de su abuelito, Galliano Luconi.

Hoy, más de 30 años después de aquel acontecimiento, Joaquín Yglesias se encargó de rendirle un homenaje musical a su sangre italiana, esa sintió más caliente en sus venas cuando presenció aquel radiante espectáculo. Las canciones que interpretaban los tenores eran las que escuchaban en Prato, en la región de la Toscana, lugar de donde era originario don Galliano.

Italia es el título de la nueva producción discográfica de Yglesias, uno de los tenores más reconocidos de Costa Rica. En el álbum, el artista realizó un homenaje a su familia, a su hogar y a las grandes canciones que se convirtieron en clásicos italianos. Es un disco de corte acústico que cuenta con la participación del guitarrista Carlos Monge y la chelista Sonia Bruno.

“Desde que nací he escuchado estas canciones. De esa noche viendo a los Tres Tenores recuerdo con mucha emoción cuando interpretaron Core ‘Ngrato. Eso marcó mucho mi interés por la música y recuerdo que dije que algún día iba a ser como ese señor cantando”, recordó Yglesias, agregando que ese artista al que admiró desde el primer momento fue José Carreras.

Esa relación con la música italiana fue creciendo con el tiempo y se volvió muy intensa. Por eso es que Joaquín tuvo un trabajo arduo en la selección de las piezas que iba a grabar y a publicar en el álbum. El artista explicó que hizo una lista de más de 100 canciones, la que fue depurando poco a poco hasta llegar a las que incluyó en el disco. Por el momento utilizó algunas que son consideradas clásicos de la música y que por su historia no pasan de moda como ‘O Sole Mio, Core ‘Ngrato o Non Ti Scordar Di Me.

“Este fue como el top 10. Italia tiene música muy fuerte y buena en este género”, afirmó Yglesias, quien además de su amor por las canciones de su sangre, también buscó con esta producción darle un espacio a esta música “en tiempos de carencia de muchos valores, sobre todo en lo musical”.

Además, Yglesias agregó que como cantante lírico, algunas de estas obras tenían que estar sí o sí en su repertorio.

El intérprete y compositor explicó que muchos de los temas de la música italiana, especialmente la napolitana, son canciones populares que, acompañadas por una guitarra, se interpretaban “a pura alma” en la calle, por lo que quiso darle a su álbum un estilo acústico para transmitir esas emociones. “La música se vuelve algo deportivo de si pegó o no el agudo, pero si no se logra provocar esa lagrimita, se falla”, explicó el cantante.

Buscando ese objetivo, Joaquín se hizo acompañar por Bruno y Monge, con el fin de proyectar esa sonoridad italiana por medio de los instrumentos. Además, contó una vez más con los arreglos de Alex Orozco, con quien ya ha trabajado en otros discos.

De viaje en su querida Italia

Grabar un disco no era todo lo que quería Yglesias en este homenaje a su familia; él buscó ir más allá. Un día se fue de viaje a Italia con los músicos y la bailarina Yessenia Reyes, con la finalidad de grabar los videos de sus canciones y así contar sus historias de una manera redonda.

Ciudades como Roma, Verona, Venecia, Sorrento, Florencia, San Gimignano y Siena, entre otras, fueron las locaciones escogidas para unificar los videos del disco, cuya narración es alegre, dramática y pasional.

Cada canción tiene una personalidad y está ligada a una ciudad, manifestó Yglesias.

En total son 10 videos de los cuales ya se han publicado cuatro. Cada martes a las 6 p. m. sale un nuevo episodio.

La sangre italiana de Joaquín Yglesias

Don Galliano Luconi, abuelo materno de Joaquín, llegó a Costa Rica desde la ciudad de Prato, un pueblito italiano dedicado a los textiles. Vino al país con su hermano Toscano, allá por la década de los años 20. Juntos fundaron una sastrería que se ubicó por muchos años en Cuesta de Moras, en San José.

El señor se enamoró de una tica de nombre Elizabeth, que era hija de judíos con un poco de sangre italiana e inglesa. Se casaron y formaron la familia Luconi.

“Mis abuelos, para nosotros, siempre fueron nonno y nonna. En casa siempre hubo reuniones familiares con mucha algarabía. Eso de hablar a un volumen alto que parece que se pelean, pero inmediatamente había muchos besos. Estamos acostumbrados al amor por la comida y a demostrar amor por medio de la comida”, recordó Joaquín.

El guitarrista Carlos Monge, la bailarina Yessenia Reyes y la chelista Sonia Bruno acompañaron a Joaquín Yglesias en su viaje por Italia. (Cortesía)

Pero del lado paterno, el amor por Italia también está muy presente, ya que su papá vivió más de 10 años en ese país y volvió como todo un apasionado de la cultura.

Ese gran cariño y respeto por sus raíces es parte de lo que el tenor quiere forjar en sus hijos Lorenzo y Alessandro, a quienes bautizó con nombres italianos. “Quiero que sepan de dónde vienen. Dejarles ese legado de que la familia es el centro de todo y que la música es de calidad”, dijo el artista.

Yglesias también saboreó las mieles italianas en persona. Vivió en Roma durante dos meses gracias a una beca escolar y ahí perfeccionó la lengua italiana que aprendió de su madre.

Así, con todos estos ingredientes, es como Joaquín Yglesias preparó Italia, un disco de amor dedicado a su familia, sus raíces y su cultura.