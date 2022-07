Joaquín Yglesias: el tenor se aventuró con su primer disco compuesto por él mismo

El tenor costarricense Joaquín Yglesias es un artista por todos los costados. La versatilidad de su voz lo ha llevado a explorar géneros más allá de la música clásica, porque además de cantar obras líricas también se especializó en el género classical crossover interpretando temas de corte popular.

Recientemente, el cantante sorprendió a sus seguidores en la pista de baile del programa Dancing with the Stars, pero más allá del escenario televisivo, la pasión que profesa Yglesias por la música sigue siendo el punto más importante de su trayectoria.

'La ruta de tus sueños' es el quinto álbum de estudio del tenor Joaquín Yglesias, pero el primero enteramente compuesto por él. (Abraham Rivas/Cortesía)

Así es como el artista estrenó el álbum La ruta de tus sueños, una producción discográfica en la que él figura como compositor de los temas, en colaboración con el productor Alex Orozco. Este disco es el primero enteramente original de Yglesias, algo que celebra por todo lo alto.

“En el disco hay de todo, tiene canciones que incluso parte de sus letras las compuse cuando estaba en el colegio, imagínese, hace más de 20 años”, contó.

Las temáticas de las piezas abarcan muchos temas relacionados con la vida personal del artista, entre ellos destaca la canción Te llamaré mamá, dedicada a la maternidad de su esposa y que también la escribió pensando en su propia madre. Además, hay otras obras enfocadas en temas actuales como Deja al mundo cambiar, con la que abre el disco y que fue inspirada en la situación mundial causada por la pandemia de la covid-19.

“Hay inspiración en situaciones que han pasado en mi vida, tal como el nacimiento de mis hijos, la historia con mi esposa, la pandemia, hay temas románticos y pasionales. Cuando uno se pone la camisa de compositor pues se expresan muchas inquietudes no solo del momento de la composición, sino que también se exponen temas de nuestra vida ”, agregó.

El estreno de La ruta de tus sueños tiene muy emocionado a Yglesias ya que, precisamente por causa de la pandemia, el lanzamiento del disco fue aplazándose. “En todo hay un aspecto positivo también, el atraso y la pandemia hicieron que otros temas nacieran y que hubiera más variedad en el disco”, dijo.

La producción musical del álbum está muy bien pensada. Yglesias se apoyó en grandes músicos para conformar la banda que lo acompaña, buscando también cómo defender el disco en el escenario. “Cuando hago una grabación pienso en cuando vaya a interpretarla en vivo. Me imagino el espectáculo y, al escuchar el disco, necesito que tenga una variedad de canciones movidas, otras melancólicas y otras intermedias; que sea un abanico de opciones para el público”, aseveró.

Nada pasajero

Uno de los puntos más importantes en la carrera de Yglesias ha sido defender que el arte que no es un tema de modas, así que ha trabajado en que su disco sea un material que perdure en el tiempo y que no sea algo pasajero.

El tenor costarricense Joaquín Yglesias explota su versatilidad vocal en el disco 'La ruta de tus sueños', con géneros y fusiones distintas a la música clásica. (Abraham Rivas/Cortesía)

“Siempre he creído que el arte no es necesariamente escribir lo que es explícito u obvio. El arte debe decir y demostrar las cosas en un mensaje que llegue mucho más profundo. Nunca he sido partidario de las modas y sí, tal vez se pegue un éxito, pero yo soy más partidario de lo clásico como Elvis Presley o Frank Sinatra que se oyen en cualquier época y siguen vigentes. Eso pasa con el género que represento, que es el classical crossover, que es una música que no responde tanto a las modas”, expresó.

La sonoridad del disco también presenta el eclecticismo que caracteriza a Yglesias. Los arreglos orquestales, que estuvieron a cargo de Alex Orozco, fueron pensados para darle grandeza a las piezas y para mostrar la variedad a la que se refiere el artista.

“En este disco busqué prioritariamente canciones que quedaran bien en mi voz. Soy cantante con formación académica, estudié eso en la universidad, soy graduado de esto y por eso respeto mucho a los buenos cantantes (...) Quise que los temas, fuera el género que fuera, tuvieran cierta complejidad vocal con movimientos, rangos con extensión vocal compleja y canciones dulces; que tuviera toda la gama que retrato con mi voz”, explicó el cantante.

En la producción también colaboran las cantantes Priscilla Díaz y Priscilla Castro, con quienes Yglesias quiso trabajar en algunos temas para aprovechar el gran talento de ambas y combinarlo con el propio. Los músicos Fernando Muñoz (violín) y Sonia Bruno (chelo) fueron parte importante de las grabaciones de temas como La vida rueda y Tu piel.