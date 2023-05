Estas son las 10 mejores canciones de la historia, según ChatGPT

Mediante el uso de inteligencia artificial se realizó un listado sobre las 10 mejores canciones de la historia. La pregunta se le hizo a la plataforma ChatGPT, el bot más conocido en la actualidad. En su mayoría eligió temas del siglo XX; en la elección se puede observar cierta variedad en los géneros y artistas, ya que ninguna banda o intérprete repite su nombre en el listado.

Más allá de las valoraciones técnicas, la música tiene el componente de la subjetividad que hace que cada persona tenga su propio gusto. Al valorar de distinta manera las características que tienen cada uno de los géneros y bandas, muchas veces es difícil coincidir en la evaluación.

La voz de Freddie Mercury, la interpretación de la banda Queen y la complejidad en su composición, han convertido a Bohemian Rhapsody en una de las más grandes canciones de todos los tiempos. (GILL ALLEN)

Por eso, a pesar de que hay agrupaciones reconocidas de forma unánime, siempre es difícil armar rankings con los mejores temas. Con ese objetivo, se le pidió a ChatGPT, el bot de OpenAI que usa GPT-4, que realizara su listado con las 10 mejores canciones de toda la historia .

En la elección aparecieron bandas y artistas icónicos como Queen, Nirvana y Michael Jackson. Como curiosidad no fue elegida ninguna canción de Elvis, The Beatles ni de The Rolling Stones, aunque sí entró en la lista una canción de John Lennon como solista. Cómo único representante del siglo XXI, Eminem logró meterse en el puesto 10 del ranking. A continuación, todos los temas elegidos y sus videos oficiales.

El rapero Eminem terminó de consolidar su carrera artística con la producción del filme '8 Mile', cuya banda sonora incluyó el tema 'Lose Yourself'. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

1. Bohemian Rhapsody, Queen: El clásico tema de la banda británica liderada por Freddie Mercury fue valorado históricamente por su variedad de estilos y géneros dentro de una misma canción. Lanzada en 1975 como parte del álbum Night at the Opera, la pieza conquistó a millones de fanáticos y oyentes casuales a lo largo de las décadas e incluso se usó su nombre para la película de la vida del cantante protagonizada por Rami Malek.

2. Stairway to Heaven, Led Zeppelin: También perteneciente a la década de los 70, otro clásico del rock que trascendió a lo largo de los años y fue sumamente disfrutada por millones de personas. Lanzada en 1971, la canción forma parte del cuarto álbum de la banda.

3. Like a Rolling Stone, Bob Dylan: El sencillo que se estrenó en 1965 generaba dudas a nivel comercial por su duración superior a los seis minutos. Lejos de la preocupación, la composición se convirtió en un clásico.

4. Billie Jean, Michael Jackson: La primera aparición del pop en la lista que armó ChatGPT. La canción vio la luz a comienzos de 1983 como sencillo del álbum Thriller .

5. Smells Like Teen Spirit, Nirvana: El himno de la banda de Kurt Cobain se estrenó en 1991 como apertura del disco Nevermind .

6. I Will Always Love You, Whitney Houston: Es el tema ícono de la artista estadounidense. Originalmente esta canción fue lanzada por Dolly Parton en 1973, aunque la reversión de Houston de 1974 fue la que alcanzó un enorme éxito a nivel mundial.

7. Imagine, John Lennon: Una de las interpretaciones más populares del ex Beatle, incluso por encima de muchas canciones de la banda de Liverpool. El tema se estrenó en 1971.

8. La Bamba: Esta canción forma parte de la cultura mexicana y se desconoce quién es su autor original. Su explosión en cuanto a popularidad se remonta a la década de los años 50, primero con la exposición que le dio Andrés Huesca, y luego con la versión de rock and roll que cantó Ritchie Valens, siendo el primer hit en español dentro de Estados Unidos.

9. Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire: El tema representa la irrupción del género disco en el listado. Lanzada en 1979 como parte del álbum I Am, también contó con la participación de la banda The Emotions.

10. Lose Yourself, Eminem: Única canción del siglo XXI, que también representa al rap en el listado llevado a cabo por la inteligencia artificial. El sencillo fue lanzado en 2002 y fue compuesto para la película 8 Mile, que relata los inicios del rapero estadounidense.

