Guaynaa tras irse de fiesta a La California: ‘Viviría aquí por el resto de mi vida’

El cantante puertorriqueño Guaynaa quedó tan contento con su visita nocturna al barrio La California, en San José, que no dudaría en vivir en Costa Rica. Así lo dio a conocer el artista en entrevista con La Nación, luego de que la noche del viernes 29 de abril asistió a un bar a bailar con un animado grupo de ticos.

En el bar josefino Guaynaa se emocionó al ver que los costarricenses se aglomeraron luego de percatarse de que el intérprete de Rebota y su colega, Ricky Montaner, se encontraban en el sitio. Según se puede ver en los videos que circulan redes sociales, los artistas urbanos cantaron, se tomaron fotos y bailaron con quienes se encontraban en el bar.

“Me fue muy bien, ahí estaba yo con todos los ticos dándola hasta el subsuelo, hasta el núcleo de la Tierra”, dijo entre risas el cantante, quien agregó que: “Amo Costa Rica, viviría aquí por el resto de mi vida feliz y tranquilo. Costa Rica es bello, hermoso, espectacular”.

Guaynaa narra su experiencia en Costa Rica

Guaynaa visitó el país pues formó parte del cartel de artistas de la sétima edición del festival musical Picnic, cuya segunda jornada se llevó a cabo el sábado 30 de abril en el Centro de Eventos Pedregal. Sin embargo, antes de montarse en el escenario, el dominicano quería divertirse y sacarle el jugo a la capital.

Así fue como el viernes 29 echó mano de su cuenta oficial de Twitter y consultó a sus seguidores qué discoteca le recomendaban visitar en San José.

Guaynaa, en compañía de los hermanos Mau y Ricky Montaner, primero visitaron un bar restaurante en barrio Escalante; sin embargo, ellos quería irse de fiesta y más tarde decidieron ir en búsqueda de eso.

Y aunque en esta ocasión la salida “de fiesta” del carismático artista no pasó desapercibida, esta no era la primera vez que el intérprete visita el país, de hecho, reveló que había vivido en Costa Rica antes.

Guaynna se presentó por primera vez en Costa Rica el sábado 30 de abril como parte del Picnic. (JOHN DURAN)

“Yo viví aquí como por dos meses pero calladito, nadie se dio cuenta. Luego me fui a Guanacaste y me tomé unas fotitos allá; pero viví acá, en San José, hace como dos años. Es decir, nunca había cantado pero ya conocía un poco de acá y del pura vida, mae”, confesó.

El puertorriqueño, conocido por exitosas colaboraciones como Chica Ideal, junto a Sebastián Yatra; Se te nota, con Lele Pons; y más recientemente Cumbia a la gente, con los Ángeles Azules; asegura que trabajar con artistas conocidos por diferentes públicos le ha permitido crecer como artista y consolidarse en la industria.

No obstante, para Guaynaa lo más importante es tener una voz propia, que cada canción trasmita su esencia, su carisma y ese positivismo que refleja a simple vista.

“Creo que siempre es importante ser autentico, la gente siempre busca montarse en una ola, pero lo más bonito que hay es tener tu propia ola. Es cierto, esto va a ser de muchos altos y bajos como cualquier otra profesión. Tal vez hoy tenemos el hit del año y a lo mejor mañana ya no lo tenemos... pero ¿qué importa?, de aquí en unos años nadie se va a acordar que Guaynaa no pegó en el 2021, entonces no importa.

“A mí lo que me importa es disfrutar el proceso y no tenemos que apresurarnos por tratar de copiar o asemejarnos a lo que está de moda. Eso no solo lo digo en cuestión de ritmo sino que también en el ámbito visual, en vestimenta, en luz e incluso en las letras”, explicó.