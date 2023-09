Gojira sobre su concierto en Costa Rica: ‘los sacudiremos a todos’ en Parque Viva

El baterista Mario Duplantier, uno de los músicos fundadores de la banda francesa Gojira, tiene un vínculo especial con Costa Rica. Si bien es cierto que el grupo de metal se prepara para su primera visita al país, el 25 de noviembre, para Duplantier no es lejano venir a estas latitudes.

“Me encanta ir a vacacionar (a Costa Rica), es un lugar precioso. Ahora iré a tocar, ¡no podría estar más emocionado”, relata.

Será en el Anfiteatro Coca-Cola, de Parque Viva, donde las poderosas notas de Gojira resonarán en un concierto épico junto a la banda estadounidense Mastodon.

La banda de heavy metal está integrada por Joe Duplantier, Mario Duplantier, Christian Andreu y Jean-Michel Labadie. Foto: Cortesía

Para Duplantier, este no es solo un concierto más, sino que una celebración de la música y la energía vibrante de la audiencia latina que los ha seguido con fervor durante años.

Al respecto, el baterista compartió sus expectativas para el espectáculo en una entrevista exclusiva con Viva.

Un montaje explosivo Copiado!

Duplantier, además de ser un virtuoso baterista, es un fervoroso amante de la belleza natural y la esencia cálida de Costa Rica. Ha tenido la oportunidad de explorar este país en dos ocasiones anteriores, y su amor por esta tierra, lo motiva a regresar con un propósito aún más emocionante: compartir su música con los ticos.

“Costa Rica es un lugar que me encanta visitar. Será mi tercera vez aquí y cada visita es especial. Esta vez, es aún mejor porque no será para vacacionar, sino para tocar. Traemos nuestra música y estamos realmente emocionados y con expectativas de lo que hemos visto que puede hacer el público local”, contó.

Mario Duplantier durante el festival 'Rock am Rin en Alemania, en el 2017. Foto: Sven Mandel (Sven Mandel/Photo: Sven Mandel)

The Mega Monsters Tour es el título de la gira que lleva a los franceses por todo el continente. Según cuenta el baterista, el ambiente dentro de la banda es de emoción por venir hacia estas latitudes.

“La audiencia latinoamericana, en general, es asombrosa. No es que me guste comparar, ya que cada audiencia es única, pero los latinoamericanos tienen una energía vibrante, especialmente en géneros como el metal. Nuestra música está hecha para vibrar y conectar con esa pasión y el público latino entiende eso”, agregó Duplantier.

La historia de Gojira se remonta a 1996, cuando los hermanos Joe y Mario Duplantier, junto a Christian Andreu y Jean-Michel Labadie, fundaron la banda en Ondres, Francia. Desde entonces, han mantenido esta formación intacta, convirtiéndose en un ícono del metal a nivel mundial.

Desde entonces, la agrupación ha lanzado siete álbumes de estudio y tres grabaciones en vivo. Además, actualmente están promocionando su sencillo Our Time is Now, un tema que el propio baterista escribió.

“Estamos en un momento de madurez de la banda, donde cada uno propone sus ideas. Si tal vez algún tema no calza con el estilo de la banda, pues cada músico tiene su proyecto paralelo a Gojira y lo desarrolla, pero realmente estamos muy amalgamados y emocionados, por ejemplo, con este nuevo sencillo”, reveló el músico.

Lo que distingue a Gojira va más allá de las distorsiones de guitarra y los ritmos atronadores. Sus letras y su música están profundamente arraigadas en cuestiones de ecología, espacio y espiritualismo. Gojira, en su esencia, busca inspirar conciencia y reflexión, invitando a la audiencia a un viaje sonoro y emocional que trasciende lo convencional.

“Les aseguro que vamos a sacudirlos a todos. Preparamos un show muy explosivo, con las canciones infaltables. Nosotros como músicos llevamos mucho tiempo de conocernos, de entendernos y ser cómplices para preparar grandes espectáculos como el que llevamos en esta gira”, dijo Duplantier en la conversación con Viva.

Gojira ha sido nominado en tres ocasiones a los Premios Grammy. Foto: Facebook (Facebook)

No se lo pierda Copiado!

Este 25 de noviembre, en el esperado concierto en Parque Viva, Costa Rica sentirá el estruendo que emana Gojira en un concierto doble, junto a los también metaleros de Mastodon.

La productora Move Concerts informó las cuatro localidades habilitadas y sus respectivos costos: Golden Circle de Pie: ¢47.500, Sector 403: ¢37.800, Sectores 402 y 404: 29.500 y Sectores 401 y 405: ¢23.600.

Los precios ya incluyen costos por servicios e impuestos. Los boletos están disponibles a través de www.eticket.cr.

Según la producción, el evento es apto para todo público, lo que significa que las personas mejores de edad pueden asistir: eso sí, deberán hacerlo junto a un adulto.