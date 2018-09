“Siempre me puse como meta encontrar un sonido propio, pero no fue hasta que regresé a Panamá, porque estudié entretenimiento y producción musical en Estados Unidos, cuando hablé con El Chombo (Rodney Clark), creador de canciones como El Gato Volador y Dame tu cosita. Una persona que artistas como Daddy Yankee y Karol G le llaman ‘el padre del reguetón', quien me dijo que para qué quería tocar música europea si podía tener un sonido y una forma de escucharme muy diferente a la que todos tienen. En ese momento me propuse cómo meta meter ritmos latinos a mi set, a mis presentaciones. Claramente siempre respetando ambos géneros”, dijo.