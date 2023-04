Fufu: la voz no binaria del rap y el trap tico

Tiene apenas 19 años, es costarricense y ya saborea las mieles del éxito en la industria musical. Hablamos de Fufu, sensación del rap y el trap tico que canta al mundo desde la honestidad y su posición como persona no binaria.

Su corta carrera la ha desarrollado en Atlanta, Estados Unidos, donde reside actualmente, pero siempre lleva con orgullo la bandera de Costa Rica en su música.

Este sábado 15 de abril, Fufu estará a cargo de la apertura del concierto del rapero argentino Wos, que se realizará en Parque Viva. La emoción de cantar frente al público nacional le llena de alegría y espera, según explicó en entrevista con Viva, que el espectáculo sea un reflejo del orgullo con el que canta fuera de nuestras fronteras.

Fufu comenzó su carrera en la música a los 16 años. Su madre es costarricense y su padre mexicano, pero su infancia la vivió en Costa Rica. (Cortesía Warner Music)

Recientemente, Fufu estrenó el sencillo Tiki Taka, de su última producción discográfica titulada 7Z7. Esta canción será parte del repertorio que interpretará en Parque Viva, donde también hará un repaso por los éxitos de su carrera.

“La gente que tengo alrededor me dicen que voy a ver una diferencia. Voy motivado y feliz por la oportunidad. Me gusta mucho que me tomen en cuenta, aunque yo no esté tanto en el país, aunque no esté tan metido en los movimientos de acá. Me llena mucho el corazón que me tomen en cuenta, pensé que se habían olvidado de mí, pero me tienen en cuenta y es muy bonito”, dijo.

Retos en la juventud Copiado!

Desde que comenzó en la música, a los 16 años, Fufu se enfrentó a muchos desafíos, mismos que ha ido superando gracias al apoyo de su familia.

En primer lugar, siendo tan joven, incursionó en un género musical sumamente competitivo, que es dominado por grandes exponentes y miles de seguidores. Sin embargo, supo sacar su casta de compositor y abrirse camino a punta de talento, cualidades que fueron bien vistas y aprovechadas por la disquera Warner Music, empresa que firmó a Fufu como su artista.

Todavía quedan entradas disponibles para el concierto de Wos, el cual se realizará este 15 de abril en Parque Viva. Están a la venta en el sitio smarticket.net.

“Los retos los he superado gracias a mi familia, porque las críticas externas se enfrentan si uno tiene a alguien que está detrás apoyándolo. Si no hubiera tenido a mi familia afirmándome que estoy haciendo las cosas bien, hubiera detenido hace mucho el proceso”, explicó.

Sobre su estilo musical, Fufu considera que hace “cosas raras”. Se refiere específicamente a que todavía está en la búsqueda de su identidad, pero en el proceso ha probado diferentes géneros y expresiones para lograrlo.

Lo que ha alcanzado en ese camino son canciones que le han ido definiendo como artista. Sus creaciones musicales, incluso, han moldeado su propio ser, sobre todo desde que decidió hablar, públicamente, sobre su realidad como persona no binaria.

“Creo que nací en la generación correcta, porque si hubiera nacido antes no hubiera aguantado. Hoy en día la gente muestra mucho apoyo, me agrada mucho. Me siento muy querido, no he tenido que lidiar con tanto odio. Personalmente y como artista es una liberación”, afirmó.

En este aspecto, Fufu confesó que el apoyo de su familia fue fundamental para encontrarse como persona. Relató que desde que habló con sus familiares sobre su vida, le dijeron: “Si quieres que te veamos como chico, te hablamos como chico. No hay problema”.

Fufu, desde su música y su vida personal, desea dejar un mensaje de respeto, igualdad y amor para el público, tal y como lo ha recibido de sus fans y en el calor de su hogar.

“Se debe de considerar mucho el respeto a las mentes, no todos pensamos igual, no todos hemos vivido las mismas experiencias y hay que respetar a las personas diferentes”, concluyó.