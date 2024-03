Freddie Mercury y su voz ‘revivirán’ por unas horas en Costa Rica

Con respeto y con responsabilidad, así es como la agrupación argentina Dios salve a la Reina asume el desafío de representar a la memorable banda Queen. Se trata de cuatro artistas apasionados por grupo británico, que hace 25 se sumergieron en la ardua y complicada tarea de emular a Freddie Mercury, Brian May, Rober Taylor y John Deacon y su música.

Con dicha propuesta, convertida en un sentido tributo, el cuarteto regresa a Costa Rica con un concierto cargado de energía, recuerdos y mucho talento.

La cita es este jueves 21 de marzo en el Palacio de los Deportes, en Heredia, un recinto que resonará con éxitos como Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, We Will Rock You o Love of My Life. Según Matías Albornoz, baterista de Dios salve a la Reina, el espectáculo despertará las emociones de los fans de Queen gracias a un número musical que han preparado con mucha dedicación y detalle.

En entrevista con La Nación, el baterista reconoció la exigencia del seguidor de Queen y la gran responsabilidad que tienen como de ofrecer un espectáculo de primer nivel. “Después de tantos años en esto, sus movimientos y su interpretación las incorporamos a nuestras vidas. De alguna manera nos sale muy natural, ya es algo adquirido”, dijo Albornoz.

Pablo Padin, del grupo Dios salve a la Reina, interpreta en la voz y en el piano al mítico Freddie Mercury. (Cortesía)

Sobre la preparación que tienen para rendir homenaje a Queen, el músico reveló que siempre han sido muy meticulosos. Siempre han puesto una dosis de excelencia en temas de interpretación de las canciones, pero también sobre el vestuario y la caracterización de cada uno de ellos. Sin embargo, cada vez que preparan un concierto, se encuentran con detalles nuevos que incorporan en sus presentaciones.

“Es algo inexplicable que después de 25 años no nos cansamos. Siempre encontramos algo diferente y el público siempre nos da algo nuevo. Cada show lo vivimos de manera distinta, así no nos aburrimos y seguimos creciendo”, afirmó Albornoz.

A lo largo de su trayectoria, el premio que les da el público con su beneplácito es un reconocimiento al esfuerzo que han puesto en representar a una de las agrupaciones musicales más importantes de la historia. “Las personas, sin duda, perciben el respeto que nosotros tenemos por la leyenda que es Queen”, dijo el artista.

Queen, una banda enorme que siempre da para más

Una de las ventajas de hacer un tributo a un grupo como Queen, es que su repertorio es tan amplio que cada espectáculo tiene novedades. Gracias a eso es que Dios salve a la Reina no repetirá ninguno de los otros recitales que ha dado en Costa Rica; en esta ocasión prometen sorprender a los fans.

Si bien hay muchas canciones que son infaltables en un concierto sobre Queen, el público también quiere escuchar temas que no siempre se interpretan en vivo, así que Dios salve a la Reina traerá sorpresas para su reencuentro con los ticos.

El baterista adelantó que el espectáculo durará cerca de dos horas y que presentarán una puesta en escena diferenciada con vestuario especial. “Nosotros decimos que es un show mágico porque pretendemos generar en el público la ilusión de ver al Queen original. Para quienes vivieron esa época es como un viaje en el tiempo y para los nuevos les mostramos cómo era un show en los ochenta, donde Freddie corría por el escenario y todo el peso del sonido que genera una banda en vivo”, explicó el argentino.

Cabe destacar que Dios salve a la Reina recorre el catálogo de Queen desde sus inicios en 1973 hasta Made in Heaven, su último disco.

Detalles del concierto en tributo a Queen

Todavía quedan entradas a la venta para el concierto de Dios salve a la Reina en Costa Rica.

Los boletos están disponibles en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son: ¢27.000 (general lateral este y oeste), ¢31.000 (preferencial segundo piso), ¢36.000 (platea VIP) y ¢46.000 (zona Save the Queen).

El espectáculo comenzará a las 8 p. m.