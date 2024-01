Fátima Pinto y su sueño de ser artista: ‘No hago música para vender o buscar clics’

Aunque pueda pensarse que el título del nuevo disco de Fátima Pinto tiene relación con su nombre, no es así. Amor Fati, el título del álbum de la costarricense, sí tiene mucho que ver con su vida, con sus inseguridades y sus luchas por ser feliz.

En latín, la expresión ‘amor fati’ significa “abrazar el destino”, algo así como entender y aceptar que todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa en la vida es necesario. Así, justamente, es como Pinto quiso expresarse en esta nueva producción, que ya está disponible en plataformas digitales como Spotify.

Amor Fati tiene seis canciones que en realidad son tres, ya que todas tienen su versión en inglés y en español. “El disco encapsula en tres capítulos mis vivencias y mi recorrido para llegar donde estoy”, explicó la cantautora en una entrevista con La Nación. Así que al escuchar los temas, el público podrá conocer a fondo la personalidad de la artista.

La primera canción del disco es ¿Fui yo quien falló? (Not Enough), que en palabras de Fátima habla sobre no sentirse suficiente, sentir el dolor al pensar que no hay un final feliz. “Es una canción muy fuerte, cuando la escribí y la escuchaba lloré mucho. Saqué todo lo que tenía adentro”, dijo.

La cantautora costarricense Fátima Pinto comenzó su carrera artística en el 2017, cuando tenía apenas 17 años. (Marcelo Rojas/Cortesía)

El segundo capítulo es protagonizado por Aprendiendo a quererme más (Learning to Love Myself), un tema en el que trata las inseguridades y todo lo que hay en torno a ellas. Fátima aseguró que, como ella, muchas personas pueden sentirse identificadas con las diferentes situaciones que expuso en la composición.

Para cerrar, Fátima presenta Ojos cerrados (Eyes Closed), una pieza donde la luz de la alegría está presente, al descubrir que el proceso oscuro, al final de cuentas, solo fue un paso para la felicidad. “Aunque tengamos miedo, hay que soltar y dejar que la vida continúe”, afirmó.

Acompañando a la producción de estudio, la tica estrenó los videos de cada canción. Están pensados como una trilogía, ya que están conectados entre ellos reflejando su proceso de crecimiento.

Fátima Pinto y su “chip” de artista

Fátima Pinto tomó notoriedad en Costa Rica con Feel Something, su sencillo debut, pieza que lanzó en el 2017 cuando apenas tenía 17 años. Para ese momento ya era una modelo consagrada y también emprendedora de diseño de modas, pero la música siempre fue su principal motivación.

Fátima Pinto en el concierto de Manuel Turizo

Fátima que asegura que, desde muy pequeña, supo que traía el “chip de artista” y que desde siempre ha dedicado todos sus esfuerzos a cumplir el sueño de ser una gran cantante. Para ella, este nuevo disco refleja en muchos sentidos el camino que ha tenido que recorrer. Siente que se ha complacido a sí misma en lo profesional, aunque cada vez que logra una meta, se propone muchas otras más.

Para ella, los puestos en listas de reproducción o los números de seguidores en redes sociales son algo importante, pero no la gasolina que la impulsa en su carrera.

“No hago música para vender o buscar clics. Siempre quise tener un impacto con mi arte, pero definitivamente debo cumplir la promesa que le hice a mi niña interior que soñó con esto. Siempre pensé que venía con un chip de estrella, no sé cómo explicarlo, pero nací con ese chip. Siempre quise una carrera artística”, comentó.

Agregó que hacer música es una situación muy personal para ella, no para quedarle bien a las demás personas. Incluso, tiene muy claro que triunfar y marcar hitos en la industria costarricense es muy difícil y aunque al inicio de su carrera dio grandes pasos, todavía queda mucho por trabajar para sobresalir en el país y fuera de nuestras fronteras, por eso justamente, es que su nuevo disco es billingüe.

Afirmó que con el tiempo ha logrado cumplir metas como ser elegida como artista radar de Spotify, firmar con una disquera internacional (Virgin Music, de Universal Music) o presentarse en festivales internacionales como el Coca-Cola Flow Fest, en México; pero cada vez que alcanza un logro, en la lista se siguen sumando más sueños.

Con su carrera recién lanzada, Fátima Pinto fue una de las teloneras del concierto de Ricky Martin y Maluma, en el 2017. Foto: Archivo.

“De alguna manera he vivido las dos caras de la moneda en Costa Rica, porque cuando salí con mi primera canción fue número uno en las radios y plataformas, pero de ahí a hoy no ha vuelto otro número uno; sin embargo, sí he sentido muy fuerte el apoyo del público”, dijo.

La intérprete dice tener claro que el camino internacional es de suma importancia para ella, así que gracias a sus contactos en México y Estados Unidos, sigue apuntando a esos mercados. Para este año tiene planes de realizar más conciertos en nuestro país, pero también en esos dos países, que según ella le han abierto las puertas.