Fans de Roger Waters esperaron a su ídolo entre el sueño de ser millonarios y venta de camisetas

Pinchos de carne asada, camisetas de Pink Floyd, pícnics improvisados y la posibilidad de convertirse en millonario, fueron parte de las imágenes de la tarde de este sábado 2 de setiembre, fecha en la que Roger Waters presentará su gira de despedida, This Is Not a Drill, en Costa Rica.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌