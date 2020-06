“En este punto de mi vida me siento muy plena con lo que hago, lo que he logrado, con el cómo recibo mi vida y en la persona y mujer que soy. Me siento orgullosa, amo la manera en que he tomado la vida porque he aprendido que si me caigo me levanto. Hay que aprender a disfrutar de lo que sucede en el momento, disfruto el presente”, finalizó.