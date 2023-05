El Rock Fest, un manifiesto de pasiones por la música costarricense

Tal vez una de las frases más curiosas y divertidas del Rock Fest 2023 la soltó el experimentado Pato Barraza. Antes de tocar el éxito Cautiva del mar, Pato dijo: “Buenos días, Rock Fest. Jamás me imaginé decir buenos días en un concierto de rock” y el público soltó la carcajada.

Y es que sí, este año el Rock Fest --que en su décima edición se realizó en Parque Viva, este sábado 6 de mayo-- apostó por hacer un balance en el orden de presentaciones de sus estrellas invitadas. Por ello, desde muy temprano la experiencia en tarima de grandes del rock criollo como Inconsciente Colectivo o 50 al Norte, se conjugó con la juventud y el ímpetu de bandas más nuevas como Carolina, Islas o Elektra Stroke, y estuvo bien.

50 al Norte había regresado en el 2022 también para el Rock Fest y para presentar nueva música. Este año fueron de los experimentados en tocar en la mañana. En la foto, el guitarrista y cantante Bernal Villegas y el bajista Chalo Trejos. (Albert Marín)

El horario de los conciertos posiblemente no fue una tarea fácil de hacer, pero la organización apostó por balancear las presentaciones de músicos con más millaje desde temprano con el fin de que sus fans llegaran por la mañana al festival y así aprovecharan para conocer nuevas propuestas. Y lo mismo, pero al revés: los seguidores de esos grupos más nóveles tenían también el chance de reconocer a las agrupaciones que abrieron puertas en la escena.

Fue una apuesta arriesgada, pero parece que funcionó bien porque, desde que abrieron las puertas de Parque Viva, poco a poco el público fue llenando las instalaciones. Ninguna agrupación tocó sola, al menos durante las primeras horas de la jornada, que estaba pactada para durar alrededor de 12 horas.

Rock Fest 2023: Mekatelyu, Sonámbulo, Maf E Tula y Capmany

Sujetos de la Nada, en su regreso a los escenarios luego de 26 años de no tocar en concierto, fueron los encargados de la apertura del espectáculo. Su presentación estuvo cargada de recuerdos, pero con un poquito más de años encima, según dijo su cantante.

Por el otro lado, la juventud del grupo Carolina supo conquistar al público con su frescura. Y así, entre experiencias, nostalgias, algunas canas y jovialidad, se vivió la jornada de conciertos en Parque Viva.

Elektra Stroke fue una de las bandas que puso el poder femenino sobre las tarimas del Rock Fest 2023. (Albert Marín)

Curiosamente, el Rock Fest es más bien un movimiento, un manifiesto del talento que hay en Costa Rica; pero sus lides van mucho más allá del rock. En esta edición hubo de todo un poco: desde el rap de la estelar Nakury, hasta algo más pop rock de Pedro Capmany, o el ska de la leyenda viviente de El Guato, que celebraría sus 25 años de música con el gran cierre del festival por la noche, e incluso el reggae de Mekatelyu y los sonidos psicotropicales de Sonámbulo; porque eso es Costa Rica: fusiones, gustos, colores, talentos, herencias, culturas... todo revuelto en un gran crisol que fue el Rock Fest, una locura de festival.

Le decimos “locura” porque en tiempos donde los conciertos internacionales son la norma, el esfuerzo de la producción completamente costarricense y de los artistas criollos vale un reconocimiento de pie. Cada uno, desde el escenario, poniendo el sonido, manejando luces o corriendo con detalles de la producción, logró que el espectáculo fuera todo un éxito y así lo reconoció el público.

Luego de más de 26 años de no tocar en concierto, la banda Sujetos de la Nada regresó por todo lo alto en el Rock Fest. (Albert Marín)

De todo un poquito Copiado!

La oferta era grande, de eso no hay duda. Más de 40 artistas formaron parte de la alineación de este 2023.

Los invitados a la gran fiesta fueron Sujetos de la Nada, 50 al Norte, Inconsciente Colectivo, Pedro Capmany, Nakury, Alphabetics, Mekatelyu, Sonámbulo, Le Pop, Magpie Jay, Akasha, Mario Maissonave, Kadeho, Gandhi, Voodoo y El Guato.

DJ Barzo sumó su experiencia en el Rock Fest; él fue otro de los que repitió en la alineación del festival. (Albert Marín)

Además completaron el festejo Carolina, Islas, Elektra Stroke, The Great Wilderness, Santos & Zurdo, Hijos, Maf E Tula, Nou Red, 13 Millas de Libertad, Tropa 56, Mod Ska, Time’s Forgotten, The Movement in Codes, Endemia, Insano y Deznuke. También Natalia Serna, Elizzabeth, Malí y Federico Miranda, Mr. Kowalsky, Lowenthal, Sensorial Acústico y Valeria Atkeys.

Los DJ Lawrence Casal y Barzo fueron los encargados de mantener los ánimos calientes entre concierto y concierto.

Johnnyman es todo un espectáculo, siempre. El cantante de Mekatelyu junto a su banda se echaron a la bolsa al público. (Albert Marín)

Aunque fue difícil estar presente en todos los conciertos que se desarrollaron durante el día, en general el ambiente que se vivió en el Rock Fest fue de mucha camaradería, no solo sobre las tarimas, sino también entre el público que disfrutó a sus anchas de la música y de los diferentes espacios para pasarla bien: comidas, bebidas, cafés, áreas de juegos para niños, áreas al aire libre y, por supuesto, el VIP con el que se premió a los primeros 400 fiebres que llegaron al evento. Al cierre de edición, estaba en tarima el grupo Magpie Jay, en su primera presentación en el Rock Fest, así como los ya experimentados de Tropa 56, con su fuerte ska.

El cierre de la jornada presentaría el poderoso metal de Insano y Deznuke; así como el pop rock de Voodoo, el rock latino de Gandhi, el alternativo de Kadeho y, por supuesto, el sabroso ska de El Guato, con Geova Durán al frente del escenario.