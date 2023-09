El rap tico está de fiesta: DJ P juntó a Vermon, Cehzar, Kenyari y jóvenes intérpretes en un video

Ya es una especie de tradición que el DJ P junte a varios artistas del hip-hop costarricense para armar una producción donde jóvenes intérpretes se unen con otros consolidados para demostrar el talento y confirmar que la escena de la música urbana en nuestro país es sólida. Así sucede con la nueva entrega del Rap Tico Cypher, que se estrenó este 15 de setiembre.

El video y el beat del tema fueron realizados por DJ P. En la grabación, además de P, participan Cehzar, Xeuz, Kaoz, Kravf, Kenyari, Kid Prophecy, Novum y, representando al rap femenino, Vermon y Light of Life.

Cada uno, con su estilo propio y al ritmo de la base de P, demuestran sus habilidades para la composición y la interpretación de las rimas características del rap.

El artista costarricense DJ P comparte su experiencia de muchos años en la música con nuevos artistas, así como lo hizo en el 'Rap Tico Cypher 2023'. (DJ P/Cortesía)

Este nuevo cypher (colaboración) es parte de una serie de producciones que ha hecho P a lo largo de su carrera.

Comenzó haciendo videos con varios artistas como su hermano Toledo, Banton, Jahricio, Crypy y Tapón bajo el título de Ruff & Tuff Cypher.

Después los videos se hicieron muy esperados y siguió publicándolos con la participación de más artistas nacionales. Las últimas producciones han sido enfocadas en la cultura del hip-hop.

P recordó que después de los primeros videos tuvo la idea de reunir a diferentes raperos del país, para darles un espacio y exponerlos más ante el público. Incluso, pensó que aunque no se viera mucho, al menos los B-Boys tendrían una producción bailable.

“Al final explotó, tanto que hoy en día hablo con gente de 23 años o menos y me dicen que ese primer cypher es un referente y que muchos se hicieron fan del rap tico a partir de ahí”, agregó el artista.

En las anteriores colaboraciones de rap han participado grandes nombres de la escena como SKN, Eros, RVS, Crypy y más.

La rapera Vermon, ya un nombre consolidado de la escena, participó en el 'Rap Tico Cypher' de DJ P. (DJ P/Cortesía)

“El último fue hace un par de años. Ya sentía que había talento nuevo que está trabajando muy bien. Quería hacer un nuevo video con otro estilo, mover caras nuevas”, relató el productor.

Con esta nueva espinita, P decidió hacer un sondeo en redes sociales. Publicó el beat que había preparado, les preguntó a sus seguidores quién creían que debería ser parte de la pista, la respuesta fueron más de 1.000 comentarios en los que fueron etiquetados varios artistas nacionales.

“Trato de hacer los cypher balanceados en estilos diferentes, meter caras nuevas. Hay dos mujeres y una de ellas hace música cristiana”, afirmó.

Kenyari es uno de los más jóvenes representantes del rap costarricense. Él se unió a DJ P en la grabación del 'Rap Tico Cypher'. (DJ P/Cortesía)

Se dio a la tarea de estudiar las propuestas de los raperos que le recomendaron. Hizo una selección y, al final, fueron nueve los elegidos. “Tienen que estar activos, tener buena vibra y buena letra, además de que sus estilos no suenen igual”, explicó.

De acuerdo con el artista, un punto muy importante para él con estas producciones es brindarle a los nuevos talentos un apoyo.

“Cuando Toledo y yo empezamos no había mucho apoyo, no había oportunidades, entonces siempre pensé que cuando estuviera en una posición para ayudar a la gente, lo haría. Esto es un impulso en su carrera, me gusta trabajar con artistas nuevos, me encanta la música y el talento nacional”, finalizó P.

El Rap Tico Cypher, así como las demás producciones de DJ P, están disponibles en plataformas digitales. Los videos se pueden ver en YouTube.