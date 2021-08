Contra el machismo y la misognia, dos raperas destacan en las batallas ticas de rap

León y Vermon son las dos MC que han representado a las mujeres en las últimas Red Bull Batalla, una de las vitrinas más importantes del freestyle del mundo. (Red Bull/Cortesía)

Dos mujeres fuertes, empoderadas, artistas y creativas. Así son Vermon y León, dos estudiantes y trabajadoras que no le temen a nada y cuya pasión por el freestyle las llevó a pisar una de las vitrinas más importantes del género urbano: las batallas de rap.

En ese charco Vermon y León se desenvuelven como peces en el agua, demostrando que las batallas no son cuestión de testosterona, sino de talento.

Vermon y León son las MC que, en las últimas Red Bull Batalla, se midieron ante representantes masculinos del género urbano, artistas con tal vez muchos años más de experiencia y calle. Las batallas estuvieron candentes, como es costumbre en el freestyle; empero la rapidez de mente y la facilidad para las rimas de estas dos artistas dieron de qué hablar y seguro así será por mucho tiempo.

Quizá, para quienes no están familiarizados con este tipo de arte, las batallas de rap y sus palabras altisonantes -con sus respectivos ataques rápidos y directos al contrincante-, pueden considerarse pesadas; sin embargo, todo se trata de un espectáculo artístico para el que los participantes practican muchas horas al día.

Incluso, para tener armas suficiente para triunfar, los raperos estudian temas de actualidad, historia y realidad social, para combinarlos luego con sus conocimientos de los beats (la base musical que les ponen para que rapeen), ritmos y sonidos.

León, cuyo nombre de pila es Gabriela, fue la primera mujer en clasificar a una final nacional de la Red Bull. Ella ha participado en dos encuentros, el primero en el 2019 y el segundo en el 2020. Vermon, bautizada como Verónica, hizo lo suyo en la edición del 2021.

Son mujeres apasionadas por la música, deportistas y artistas. Mujeres que, en las batallas de rap, llegaron para destrozar las narrativas machistas.

Rompiendo barreras

León tiene 22 años, trabaja en un call center y también estudia farmacia. Vive con su madre en Aserrí y aprovecha sus tiempos libres para hacer música. Compone canciones y aprende también sobre producción musical.

Vermon es Verónica Montero, de 19 años. Ella estudia publicidad, es amante del fútbol y por supuesto de la música. (Red Bull/Cortesía)

En el 2018, tras investigar y aprender sobre las batallas de rap, se enteró de que había una en la Plaza de la Democracia y se interesó en participar. Con poca experiencia, pero con mucho ímpetu, se tiró a tarima.

“No conocía a nadie, no sabía ni qué hacer, pero fui. Yo quería experimentar”, recordó. No le fue bien, en la primera batalla perdió; pero aprovechó su participación para hacer conexiones y a partir de ahí el mundo del freestyle se volvió parte de su vida.

“Solo fui porque yo sabía que podía hacer lo que hacían los raperos. Quise retarme, al principio todo fue un reto personal”, recordó.

Al principio León no sabía nada de contar patrones (medir los tiempos de palabras, frases o beats), pero poco a poco fue aprendiendo.

Vermon, por su parte, asegura que lo de ella siempre fue el deporte, el fútbol específicamente. Jugó de manera profesional en divisiones menores con Saprissa, Arenal de Coronado, Uruguay de Coronado y Morpho FC, en segunda división. Sin embargo, las lesiones la fueron alejando del balompié, dejando un mayor lugar a la música.

Ella, de 19 años, es estudiante de publicidad y vive con sus padres en Moravia. En el colegio, en compañía de algunos sus amigos, fue como conoció sobre las batallas y el rap.

“Nunca antes había tenido una conexión tan fuerte con la música, menos con el rap. Pero inicié con mis amigos del colegio, entre nosotros hacíamos batallas de rap, ellos veían mi potencial y me animaron a intentarlo en las batallas. Fue como una bola de nieve, porque pasamos de plazas y escenarios pequeños a estar en la Red Bull”, recordó la cantante.

Tanto Vermon como León recuerdan orgullosas que ser mujeres no les ha impedido ser parte del movimiento, por el contrario, las dos afirman que sus colegas masculinos las impulsan a participar todavía más de los encuentros.

Sin embargo, ambas reconocen que han tenido que enfrentar ataques (sobre el escenario) de corte machista y misógino, algo que ellas ven como una gran oportunidad para luchar contra estas prácticas.

“Siempre he sido promotora de batallar sin tocar el tema del machismo, sin hablar tampoco de feminismo. Hay hombres que tocarán el tema, pero conforme pasan los años y se incluyen más mujeres en la escena, el tema se va a volver innecesario”, explicó León.

Esta artista recordó que al principio le fue mal en muchas batallas, porque ante ataques de corte machista lo que hacía era defenderse y expresar una posición neutral. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendió que para responder ante una rima machista tenía que aprender sobre empoderamiento femenino.

Gabriela León, conocida como MC León, destacó como la primera mujer en clasificar a la final nacional de la Red Bull Batalla. Tiene 22 años, trabaja en un 'call center' y estudia farmacia. (Red Bull/Cortesía)

“Pasa que cuando hay un ataque machista o misógino, el público va a gritar apoyando esa rima. Pero lo que toca es reaccionar frente a estos comentarios con argumentos válidos. Cuando el contrincante realiza ese tipo de ataques lo hace porque es un recurso muy básico, atacar a una mujer por ser mujer. Lo que hago es responder con argumentos válidos y bien pensados”, afirmó Vermon.

“Muchas veces me he encontrado con un choque muy fuerte porque también demeritan mi trabajo porque soy mujer. He escuchado muchas veces que gané batallas solo porque soy mujer y no es así, es cuestión de talento”, agregó.

León, por el momento, está dedicada a la composición de música original. Por ejemplo, hace un tiempo lanzó el tema Morir, una canción de corte más melódico que demuestra la versatilidad de la artista. “La gente espera que cuando uno hace freestyle siga en ese género, pero yo quise hacer una división entre mi música original y las batallas”, explicó.

En el caso de Vermon, su trabajo ha resonado tanto en la escena que es respaldada por la productora Ruff & Tuff (de DJ P y Toledo) que la incluye en sus proyectos de Rap Tico Cypher al lado de nombres fuertes como Cehzar y SNK.

“Mi música está enfocada a empoderarme como persona, como representación femenina. Pretendo enseñar mi capacidad, la versatilidad de fluir en muchos beats y en otros géneros como el trap. Demuestro mis habilidades, lo talentosa que puede ser una mujer en esto”, dijo Vermon.

Importancia

La presencia de mujeres en la escena del freestyle va creciendo a pasos gigantes y es una gran oportunidad para enviar un mensaje de transformación. Así lo ve la rapera costarricense Nakury, pionera femenina del género, quien ha enfocado su talento en tratar de ser una voz de cambio en la sociedad, además de apoyar la inclusión de jóvenes y mujeres en el arte.

Nakury, con vasta experiencia en la gestión cultural, fue parte de la organización de la Red Bull Batalla en sus primeras ediciones ticas.

“La participación de mujeres en las batallas es clave porque ha permitido cambiar las narrativas machistas por temáticas creativas. Se desarrollan temas interesantes, me parece que el público quiere ver más mujeres porque las relacionan con batallas llenas de contenido. Es una estrategia de consciencia social”, expresó Nakury.