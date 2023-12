El poder de Canina, Mishcatt y Percance sonó fuerte en los últimos episodios de ‘Conquista Sessions’

Durante tres temporadas, el espacio Conquista Sessions se ha dedicado a honrar la música que se hace en Costa Rica y, como reafirmación de esta idea, presentó los tres últimos capítulos de este 2023 en su canal de YouTube.

Los protagonistas de estos episodios son Canina, Mishcatt y el grupo Percance. Manteniendo la consigna de brindar un espacio de difusión y apoyo para diferentes géneros musicales, Conquista Sessions le trae al público versiones inéditas de algunas de las canciones más emblemáticas de estos artistas.

Canina presentó, por ejemplo, una versión especial de Cas con sal, en la que estuvo acompañada de Jeudy García y de una sección de cuerdas.

La artista nacional Canina fue una de las recientes invitadas especiales a interpretar su música en el programa 'Conquista Sessions'. (Pablo Murillo)

En el caso de Mishcatt, ella invitó a Rowena Scott, Kumary Sawyers, Sharow Granera y María Cardona para cantar juntas.

Percance, por su parte, aprovechó para llevar al escenario a Víctor Kapusta, con quien interpretó la nueva versión al estilo ska del clásico La mitad de lo que soy.

“Conquista Sessions nació porque, en ese momento, no había una plataforma como de primer mundo para exponer la música nacional. No había algo novedoso que se viera como lo que está pasando en el mundo. La intención de crear esta plataforma fue mostrar el talento tico no solo aquí, sino también afuera”, comentó Misha Pacheco, productor del estudio Conquista Records.

Conquista Records es un estudio donde muchos artistas criollos graban sus obras, entre ellos destacan nombres como Toledo, Ojo de Buey, Gandhi, Malpaís, Son de Tikizia y Debi Nova, pero también se le ha dado espacio de exposición a nuevos artistas como las bandas Voodoo y Florian Droids.