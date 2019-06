La otra buena noticia es que, de la mano de Bobo Music, Percance estrenará este viernes 7 de junio su nueva canción. Se trata del tema Ya no me importa, que grabaron en colaboración con los colombianos de Kapanga, experimentada agrupación del rock latino con quienes tienen una intensa relación de amistad. La pieza tiene un significado muy especial para Percance no solo porque comparten créditos con los argentinos, sino porque es una canción que los regresa un poco a esas raíces que dieron origen a la agrupación.