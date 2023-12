Daddy Yankee: ‘No me avergüenzo de decir que Jesús vive en mí'

Daddy Yankee hizo un importante anunció este 4 de diciembre. Luego de que en marzo del 2022 comunicara que se retiraría de la música y de que posteriormente se fuera de gira con La última Vuelta World Tour, el puertorriqueño le contó a sus fans que inicia “un capítulo completamente nuevo”: el Cangri se convirtió al cristianismo.

El cantante, de 45 años, compartió un video en su cuenta de Instagram. En las imágenes, el artista aparece confiándole a su público que finalmente “llenó el vacío que tenía”.

“Mi gente: este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido para mi vida, en ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que esos días ya terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo”, declaró.

Como parte de su gira de despedida, Daddy Yankee se presentó en Costa Rica en octubre del 2022. Ahora anunció "un nuevo comienzo". (MAYELA LOPEZ)

El artista, conocido por temas como Dura y La gasolina, continuó conversando: “Me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él. Pude recorrer el mundo durante muchos años, ganar muchos premios, aplausos, elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’. Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”.

Durante la conversación, Daddy Yankee volvió a citar las sagradas escrituras para contar que “todo aquel que lo reconozca en público (a Jesús) aquí en la tierra, será reconocido delante de mi Padre”.

Daddy Yankee: esta es su historia

¿Regreso musical?

Daddy Yankee expresó que este era el final de un capítulo y el inicio de otro. En su anuncio dijo que quien lo conoce como Daddy Yankee ahora deberá decir que él es “Daddy Yankee en Cristo y Ramón Ayala en Puerto Rico”. Además, mencionó que usará la música como herramienta en este comienzo.

“Todas las herramientas que tenga en mi poder como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias Puerto Rico. Espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre, yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo: Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo los ama y Cristo viene. No lo olviden”.

Para terminar, Daddy Yankee elevó su mirada al cielo y dijo: “Jesús, como en tu misericordia me permitiste recorrer el mundo, en tu misericordia Padre, (espero) que me permitas, desde Puerto Rico, evangelizar el mundo”.

Daddy Yankee, quien sumó más de 30 años de carrera antes de retirarse (de la música secular), se presentó en Costa Rica en octubre del 2022.