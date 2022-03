Daddy Yankee se retira de la música y visitará Costa Rica para decir adiós

¡No más gasolina! El cantante urbano Daddy Yankee anunció este domingo 20 de marzo que se retira de la música. En un video de poco más de tres minutos el artista hizo un repaso por su trayectoria, asegurando que ya llegó a “la meta del maratón” que ha sido su carrera musical. Si bien la noticia ha generado nostalgia entre sus fans, lo bueno es que él realizará una gira de despedida y Costa Rica está dentro de su destino.

En Costa Rica, Daddy Yankee se presentará el 22 de octubre. El título de la gira internacional que lo traerá al país es La última Vuelta World Tour.

“De esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes, de lo que me han dado. En este género dicen que lo hice mundial (sic), pero fueron ustedes quienes me dieron las llaves para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, ni buscar problemas, (siempre) con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos (sic)”, dijo.

Daddy Yankee anunció que se retira tras 32 años haciendo música. Él visitará Costa Rica el 22 de octubre. Foto: Archivo (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Hasta ahora, no se brindaron más detalles de la gira en el que se presentará el puertorriqueño, de 45 años. Eso sí, en su página web precisa que la gira La última vuelta inicia en agosto y con ella visitará Estados Unidos, Canadá y toda Latinoamérica.

En Costa Rica, por su parte, ninguna productora se ha adjudicado la realización de dicho concierto.

Nuevo disco

En el mismo mensaje de despedida, Daddy Yankee anunció la salida de una nueva producción musical: Legendaddy.

“De los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy bajo a los barrios y caseríos y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho. Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy. Le voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum”, agregó.

El cantante, reconocido por temas como Dura, La gasolina y Lo que pasó pasó, mencionó que Legendaddy “es lucha, fiesta, guerra y romance”.

Legendaddy verá la luz el 24 de marzo.

“Me retiro con el mayor de mis agradecimientos (...). (te agradezco) a ti que has estado conmigo desde la raíz, desde el principio del reguetón. Los amo con mi vida”, finalizó.