Crítica de música: Sepultura contundente por una última vez

Las bandas deben saber cuándo conviene decir adiós y Sepultura tuvo esa sapiencia. La decisión de cerrar su carrera de 40 años fue tomada con una conceptualización casi eutanásica: “tener una muerte digna”.

La agrupación brasileña de mayor éxito internacional cierra su vida tras lanzar uno de sus discos más potentes (Quadra - 2020) y realizar una gira en la que sus músicos se muestran enérgicos y eufóricos.

Esta es la segunda vez en que Sepultura visita al país, pues había venido también en el 2003. Foto: Ernesto Santamaría

Para resumirlo: Sepultura se va siendo un cuarteto apabullante y demoledor.

En su paso por Costa Rica, el grupo con vehemencia contagió a la masa enfrente suyo con la adrenalina que cada canción del repertorio ameritaba. El vocalista Derrick Green tiene la energía de un entrenador personal que no para de brincar y agitar el micrófono.

Desde el centro del escenario, el estadounidense vociferó los clásicos Refuse/Resist o Territory para comenzar la noche con violencia auditiva. Más adelante, tuvo la oportunidad de mostrar su versatilidad. Se le notó especialmente en Agony of Defeat, una pieza que parece proveniente de otra banda, con una cadencia lenta y vocales melódicos.

En Means to an End, otra de las composiciones más frescas, quedó patente el talento del joven baterista Greyson Nekrutman, que se sumó al grupo apenas en febrero para reemplazar a Eloy Casagrande.

El bajista Paulo Jr. es el único miembro fundador presente en la alineación actual de la banda. Foto: Ernesto Santamaría

La sensación aplastante de la banda provino en gran medida de su doble bombo, los imponentes golpes de redoblante y los agudos toms laterales que traen a la memoria el sonido característico que impuso el legendario Igor Cavalera, cofundador de la banda.

Las sonoridades percusivas-tribales pertenecen al repertorio más antiguo del conjunto, pero la selección de piezas para este repertorio mostró las diferentes vertientes del metal que el grupo exploró a lo largo de su discografía.

Con la fortaleza del bajo de Paulo Jr. y la potente guitarra de Andreas Kisser, el cuarteto ofreció un show de poco más de hora y media con una veintena de temas.

Bien respaldados por un intenso juego de luces, los músicos alcanzaron sus mejores momentos en canciones como Kairos, la infaltable Biotech is Godzilla, la catártica Escape to the Void y la última de la noche: Roots Bloody Roots.

Esta fue la segunda visita de Sepultura a Costa Rica, después de dos conciertos consecutivos en el 2003, en el extinto Planet Mall.

La banda lanzará un compilado de 40 temas grabados en 40 ciudades al finalizar la gira de despedida. Con suerte, el entusiasmo del público tico se escuchará en ese álbum, participando del adiós que esta contundente banda se merece.

El baterista Greyson Nekrutman tiene 21 años; su ingreso a Sepultura fue en febrero de este año. Foto: Ernesto Santamaría

El concierto