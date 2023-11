Músicos de Megadeth y Sepultura se unen para salvar la naturaleza de Costa Rica

Una vez más la música se usa como vehículo para una buena causa. En esta ocasión, es el metal el que se suma a una campaña muy interesante para preservar la flora y la fauna costarricense.

La mente detrás de este proyecto es el guitarrista francés Sylvain Demercastel (Artsonic), quien juntó a sus amigos Dirk Verbeuren (baterista de Megadeth) y Andreas Kisser (guitarrista de Sepultura) para interpretar una canción en favor de Costa Rica.

El tema se titula Last Howl (El último aullido) y habla sobre el momento en el que no habrá más monos. El tema es usado como una analogía para explicar que, si no se cuida el medio ambiente, pronto dejarán de existir animales en nuestros bosques, explicó Sylvain. “No hay que esperar a este punto, debemos planear algo para protegerlos”, afirmó el músico.

La canción saldrá a la luz este martes 14 de noviembre en todas las plataformas digitales y estará acompañada de un video que grabaron los músicos en sus respectivos países.

Dirk Verbeuren (Megadeth), Sylvain Demercastel y Andreas Kisser (Sepultura) forman el proyecto Savage Lands. Foto: Cortesía.

Sylvain y sus colegas lideran la organización sin fines de lucro Savage Lands. Desde ahí promueven actividades de reforestación, educación comunitaria para proteger las áreas silvestres y a los animales. El francés vive en nuestro país desde hace 20 años y desde que llegó se enamoró de la naturaleza, por eso se propuso trabajar para cuidarla.

“El hecho de que tenemos a personas como Dirk y Andreas con nosotros nos abre un montón de oportunidades y puertas para llevar nuestro mensaje. Nuestra idea es que mucha gente trabaje por la naturaleza y, cuando hay personas famosas detrás del proyecto, es más fácil darlo a conocer”, comentó el francés.

El músico francés Sylvain Demercastel vive en Costa Rica desde hace 20 años. Es un enamorado del país y su naturaleza, por eso fundó la organización Savage Lands para promover la conservación de la flora y fauna. Foto: Cortesía.

Además del estreno de esta canción, Savage Lands también está produciendo un álbum completo con la participación de grandes artistas internacionales. Sylvain comentó que todos los músicos renunciaron a las ganancias que las reproducciones de su música genere, con el fin de donarlas en su totalidad al proyecto.

El público en general hace donaciones cada vez que se reproduzca la canción y el video, pero también se pueden hacer por medio del sitio savagelands.org.