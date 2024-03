Crítica de cine: No te va Gustar brindó con un coctel de emociones

Un recinto que albergue un concierto de No te va Gustar se convierte en un espacio donde la alegría es la constante.

El grupo se lució en su quinta visita a Costa Rica. Ofreció un repertorio que incluyó nostalgia y a veces hasta desesperanza, pero que, de alguna forma, siempre levantó la bandera del regocijo.

Dudo que esa sea la intención de todas sus canciones, pero el ambiente que se despertó con su setlist dinámico, se resume en la transmisión de un regocijo inquebrantable.

Esta fue la quinta visita de No te va Gustar. Foto: Esteban Sandoval (House Of Artists).

Esto coincidió con la participación de los locales Mentados, encargados de inaugurar el concierto. Encendieron el ánimo y provocaron cantar temas propios muy arraigados en el cancionero criollo.

Musicalmente, el setlist de la banda uruguaya estuvo variado en propuestas. Su material incluye ska y rock puro. En una que otra canción aparecen elementos electrónicos que trazan paisajes cósmicos, mientras que también salen a relucir ritmos propios de su país, como el candombe y la murga. Al final, si bien la base rítmica y armónica varían, el peso más fuerte de sus atributos podría estar en la lírica.

Emiliano Brancciari (líder del grupo) compone ideas inteligentes y melodías pegajosas. Ahí podría entenderse por qué, canción tras canción, el público hacía eco de sus letras como si las quisieran sacar desde lo más profundo de su caja torácica.

Emiliano Brancciari es el líder y compositor de No te va Gustar, grupo que debutó en 1994. (Esteban Sandoval (House Of Artists))

“Solo me quiero sentar a esperar que saltes al vacío y que no vuelvas nunca”, canta en Al vacío, un tema que suena conocido desde la primera vez que entra a los oídos.

“No sigo más, no tengo resto / Soy solo esto, barro nomás”, canta la obra Ese maldito momento, una pieza más acústica, melancólica y completamente pop. En esa escritura magnífica se siente honestidad y, por eso, transmite confianza. Quien no conoce con claridad los cambios de estilo que la banda ha tenido a lo largo de su treinta años —como es mi caso— probablemente no notará una evolución. En cambio, podría jurar que esa diversidad de propuestas ha sido la tónica a lo largo de toda la discografía, pues la mescolanza es amplia.

De repente sí se puede ver una apertura a “actualizarse” o mantenerse vigente, pero consiguen un resultado muy positivo. Por ejemplo, el tema Venganza, cuenta con la participación la argentina Nicki Nicole, quien está muy en boga. Su voz e imagen apareció en grande en la pantalla trasera para darle un merecido espacio y complementar la fuerza de Brancciari y compañía.

La banda nacional Mentados fue la invitada a abrir el concierto. Foto: Esteban Sandoval (House Of Artists).

Los músicos se mantuvieron compenetrados durante todo el concierto, ejecutando valiosos arreglos de vientos o colocando sabiamente los riffs de guitarra. También ofrecieron una sólida base rítmica y construyeron, en conjunto, un sostén para que se posara sobre ellos la fuerza de los coros que la audiencia no dejó de interpretar.

No te va Gustar fue entretenido y exhaustivo. Es comprensible por qué se les disfruta con facilidad y reiteración.

El concierto

El artista: No te va Gustar.

Artista Invitado: Mentados.

Lugar: Peppers Club.

Fecha: 29 de febrero.

Producción: Peppers Club y House of Artists.