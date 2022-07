Conozca a In Be Twin, el dúo de gemelas y DJ que son la sensación en Costa Rica

Ya no es extraño ver a Ana y Lucía Barrantes, las gemelas del dúo In Be Twin, hacer sus mezclas de reguetón y música de fiesta en grandes escenarios en Costa Rica. El festival Pic Nic y el concierto de Karol G fueron los espectáculos más recientes en los que demostraron sus talentos como DJ.

Ellas han causado sensación en la música nacional por su proyecto artístico, en el que bajo el formato Back to back emocionan a más no poder al público que llega al dance floor a disfrutar de su propuesta.

Con el proyecto In Be Twin, las hermanas Lucía y Ana Barrantes emprendieron juntas su sueño de ser DJ. (JOHN DURAN)

Nacieron el 19 de setiembre de 1996. Su vida ha estado ligada no solo por la sangre, sino por esa relación tan intensa que se desarrolla entre los hermanos gemelos.

A sus 25 años, las artistas dejaron su zona de confort para que su sueño de hacerse un nombre en la industria se hiciera realidad. De hecho, hace poco las hermanas renunciaron a sus respectivos trabajos para dedicarse de lleno a la música, dedicándose a practicar más, a producir y a viajar para mostrar su propuesta fuera de nuestras fronteras.

Paso a paso

In Be Twin nació hace unos cuatro años, tras la inquietud de Ana y Lucía de explorar sus cualidades a partir de su pasión por la música. Desde que estudiaban comunicación en la Universidad de Costa Rica, ambas ya estaban ligadas a este universo; trabajaron en el programa MXI y también en Radio U.

Después, como apoyo para publicaciones de redes sociales de la compañía Sony Music, ambas fueron conociendo más sobre la industria.

La relación tan intensa y cercana que las gemelas fueron desarrollando con el universo musical, las llevó a tomar clases para aprender a ser DJ en la academia DJ Lab, bajo la tutela de los reconocidos Esteban Howell y Richie Salazar. Poco a poco, las jóvenes fueron confirmando que talento tenían, por lo que se esforzaron para darle una identidad propia a sus mezclas y, de esta forma, darle forma a In Be Twin.

“Lo que nos dio la idea principal es que siempre que íbamos a un bar o a una fiesta, el dance floor estaba dominado por mujeres, nosotras somos las que prendemos la fiesta. Sin embargo, el DJ Booth y la música siempre estaba controlada por los hombres, así que nos preguntamos por qué no darle una cara femenina a las fiestas si ya de por sí nosotras éramos siempre el alma”, recordó Lucía.

El estudio, las prácticas y la búsqueda de oportunidades fueron forjando el camino. No ha sido fácil, según reconocen las gemelas, pero los resultados de su empeño y esfuerzo van quedando en evidencia.

“Recuerdo que al principio nos daban espacio en El Mercadito, los miércoles, para ‘darle y darle’ por muchas horas. Ese apoyo que hemos recibido, de muchas personas, nos ha impulsado a prepararnos mejor y a buscar un estilo propio que llame la atención”, afirmó Ana.

Y así, tocando puertas, demostrando su talento y buscando siempre diferenciarse de las propuestas que hay en la industria tica, es como las gemelas fueron posicionándose en el gusto del público.

El 'Back to Back'

El formato Back to back es cuando un DJ hace mezclas en un set y otro lo sustituye en cierto momento. Se da mucho en festivales o cuando hay más de un artista en fiestas o presentaciones. Sin embargo, por lo general, se trata de sets de varias mezclas, algo que cambiaron las gemelas, porque ellas hacen Back to back pero una canción a la vez.

“Nosotras estamos constantemente cambiando, hacemos una pieza cada una, es una presentación muy dinámica porque casi que estamos usando las cuatro manos al mismo tiempo en la mixer. Es algo que se nos da muy natural”, explicó Lucía.

“En nuestro caso hemos compartido tanto nuestra vida que en muchas ocasiones pensamos igual o asociamos las situaciones de la misma manera. Eso es una ventaja para mezclar, porque yo sé que si pongo una canción mi hermana sabe perfectamente cuál es la que le va bien para tirarla después”, enfatizó Ana.

Las hermanas de In Be Twin se presentaron con éxito en el festival Pic Nic, en Pedregal, en abril de este 2022. (Instagram)

Sus estilos favoritos para mezclar son el reguetón y la música latinoamericana. Ellas siempre buscarán darle ese sabor latino, aunque no se encasillan, ya que según sea la vibra de la fiesta donde se encuentren ese es el camino que seguirán. “Mezclamos urbano, electrónica, salsa o merengue, lo que alimente el mood que tengamos en el momento”, dijo Lucía.

Buena aceptación

En estos cuatro años en la industria, las hermanas de In Be Twin se han visto muy sorprendidas por el apoyo que han recibido de sus colegas de la música, del público y también de los productores de eventos que las ha tomado en cuenta para sus espectáculos.

“De alguna manera ha sido abrumador para nosotras. No esperábamos esta reacción cuando iniciamos el proyecto. Cuando empezamos era algo muy nuestro, muy propio. Queríamos romper estereotipos, aprender a mezclar y hacerlo juntas”, expresó Ana.

“En principio pensábamos en ir a mezclar a las fiestas de nuestros amigos, era algo muy casero, jamás esperábamos tener esta evolución tan linda”, agregó Lucía.

La relación de Ana y Lucía es muy cercana, tanto que emprendieron su viaje en la música juntas con In Be Twin. (JOHN DURAN)

Al final de la entrevista, Ana destacó que desean usar su popularidad actual para abrir puertas a otras mujeres soñadoras, quienes estén dando sus primeros pasos en la industria.

“Cuesta mucho ser respetadas y darnos nuestro espacio, así que es bueno apoyarnos entre nosotras, no solo por hacerlo, sino porque hay propuestas muy buenas”, concluyó Ana.

Si desea escuchar algunas de las mezclas de In Be Twin puede hacerlo en Soundcloud, Facebook, TikTok e Instagram.