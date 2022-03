Coldplay en Costa Rica: pareja se comprometió durante concierto con ‘Fix You’ de fondo

Las emociones que Coldplay en Costa Rica generó en su fanaticada son muchas: transmitieron energía, positivismo y por supuesto amor. Es por esto que un joven, que aún no ha sido identificado, aprovechó la oportunidad y le propuso matrimonio a su novia cuando de fondo Chris Martin cantaba Fix You, durante el concierto de este sábado 19 de marzo.

Las melodías de la canción, que entre otras cosas transmite esperanza, se convirtieron en un entorno romántico y muy especial para esta pareja. La chica, de quien tampoco se conoce su nombre, aceptó sorprendida y muy emocionada la petición de su novio. A su alrededor, un círculo formado por decenas de personas los grababan.

El momento, ya de todos modos sublime por lo sentido que fue el recital, fue compartido en video por la usuaria de Twitter @nanymorerag.

“Chiquis, cantaron Fix You y una pareja al lado de nostros (se comprometió). El mae le pidió matrimonio a la muchacha”, escribió emocionada la muchacha.

¿Qué dice Fix You?

El tema elegido por el joven para pedirle matrimonio a su novia, es uno de los más gustados de la banda por todos los sentimientos que transmite. Aquí le dejamos un pequeño extracto de la letra de Fix You.

When you try your best but you don’t succeed

When you get what you want but not what you need

When you feel so tired but you can’t sleep

Stuck in reverse

Cuando lo haces lo mejor que puedes, pero no tienes éxito

Cuando consigues lo que quieres, pero no lo que necesitas

Cuando te sientes tan cansado, pero no puedes dormir

Atascado en la marcha atrás

And the tears come streaming down your face

When you lose something you can’t replace

When you love someone but it goes to waste

Could it be worse?

Y las lágrimas bajan como un torrente por tu cara

Cuando pierdes algo que no puedes remplazar

Cuando quieres a alguien, pero se echa a perder

¿Podría ser peor?

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

Las luces te guiarán a casa

Y encenderán tus huesos

Y yo trataré de curarte

And high up above or down below

When you’re too in love to let it go

But if you never try you’ll never know

Just what you’re worth

Chiquis cantaron Fix You y una pareja al lado de nosotros, el mae le pidió matrimonio a la muchacha.🥹♥️♥️♥️ — Nany (@nanymorerag) March 20, 2022

