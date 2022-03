Coldplay en Costa Rica: banda tuvo un detalle espectacular con personas sordas en su concierto

Además de procurar el bienestar ambiental y de cumplirle el sueño musical a sus fans, el concierto de Coldplay en Costa Rica fue inclusivo, pues la banda británica invitó a personas sordas a disfrutar de sus dos recitales en el país. La cortesía incluyó no solo el acceso, sino que les garantizó una noche sensorial en la que pudieran disfrutar sin ninguna barrera.

Luis Diego Chan, una persona sorda, fue uno de los cinco invitados al concierto del viernes 18 de marzo. Él compartió en redes sociales lo que vivió y, de inmediato, sus videos explicando lo que pasaba empezaron a circular, entre ellos en los que aparece Jason Alvarado, quien interpretó en Lengua de Señas Costarricenses todo el concierto.

Juan José Rojas, de SD Concerts (productora local), comentó que fue la misma banda la que dispuso que se contratara al intérprete especializado. Además, a las personas sordas se les proporcionaron chalecos sensoriales que vibraron en sincronía con los instrumentos de Coldplay.

A los chalecos especiales se sumaron audífonos para aquellas personas con “restos auditivos (personas que pueden escuchar un poco)” .

La iniciativa, según la producción, se replicará en el concierto de este 19 de marzo en Costa Rica y en todos los países que visitará la banda con su gira Music of the Spheres.

El concierto de Coldplay tuvo otro detalle inclusivo: cuando la agrupación tocó el tema Something Just Like This, Chris Martin apareció usando una máscara de marcianito y, mientras sonaba la pieza, él la interpretó en lengua de señas.

Viva conversó con Luis Diego Chan sobre su vivencia. Además, se entrevistó al intérprete Jason Alvarado, quien contó todo lo que implicó interpretar un concierto completo.

Luis Diego Chan (de amarillo), Nicole Royes (la joven sin mascarilla), Milena Abarca (a la izquierda), Carlos Céspedes (al fondo) y Joel Gazel fueron las cinco personas sordas invitadas al concierto de Coldplay del viernes. Foto: Cortesía

Arte e inclusión

Luis Diego Chan, de 26 años, es una persona sorda y profesor de la escuela Hands On LESCO. Él cuenta que asistió al concierto gracias a una alianza entre su trabajo y SD Concerts.

“Nos invitaron a diez personas sordas para que participáramos, cinco el viernes y cinco el sábado. Agradecemos a la producción por tomarnos en cuenta”, comentó.

Según cuenta, él sabía de la existencia de Coldplay pero no conocía mucho a la agrupación. No obstante, describe lo vivido el viernes como una experiencia inolvidable.

“Me siento genial, la experiencia fue única, más que todo cuando nos brindaron el chaleco que conecta con la banda para emitir las vibraciones. Entonces todo el cuerpo sentía la música durante todo el concierto, así se podía disfrutar mucho más. Además de eso, el concierto fue muy visual, entonces gracias a eso pudimos disfrutarlo un montón”, agregó.

Chan destacó la importante presencia del intérprete especializado y considera que, por derecho e inclusión, así debería ser siempre.

“Nos sentimos muy satisfechos. Yo, personalmente, como persona sorda y amante del arte, pienso que todas las personas sordas tenemos el derecho de disfrutar el arte con equidad. El arte es educativo y siento que los artistas tienen mucho que expresar, enseñar y difundir, entonces creo que nosotros merecemos recibirlo por igual”, dijo.

“Experiencia retadora”

Jason Alvarado fue quien interpretó todo el concierto de Coldplay en Costa Rica (este 19 de marzo también lo hará). Cuenta que anteriormente ha interpretado canciones individualmente.

Alvarado cree que es la primera vez que un concierto internacional cuenta con una interpretación completa en lengua de señas.

“Fue una experiencia muy retadora. Esto implicó hacer un tipo de interpretación diferente. Fue un poco demandante: normalmente la interpretación se hace de español a LESCO, esta se hizo de inglés a LESCO, entonces había una tercera lengua involucrada”, detalló.

El intérprete se preparó minuciosamente antes de realizar su labor artística e inclusiva.

“La interpretación artística es diferente, no es simultánea, esta requiere de preparación. Tuve que trabajar sobre las canciones. Me enviaron el setlist (la lista de las canciones) previamente. Pude conocerlo y detallar diferentes letras de canciones”, añadió Alvarado, mientras explica que no existe una formación específica para ser intérprete de LESCO para situaciones artísticas. La preparación tiene que ver más con interpretaciones en ámbitos religiosos, legales, entre otros.

En los videos, sorprende como Alvarado transmitió el ritmo y la intensidad de Coldplay a través de su expresión y corporalidad.