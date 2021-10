Coldplay en Costa Rica: entradas para el concierto están totalmente agotadas

Las entradas para ver a la banda británica Coldplay en Costa Rica, el próximo 18 de marzo, están completamente agotadas. Así lo confirmó Juan José Rojas, de la empresa BLieve este 21 de octubre, día en el que habilitaron la venta de boletos para el público general.

Desde el lunes anterior, cuando salieron a la venta las entradas para tarjetahabientes de American Express, hubo gran desesperación por parte de los fanáticos que no lograban conseguir sus boletos a través de la plataforma de E-Ticket. En esa fecha se vendieron 28.000 unidades.

Tras esa primera venta se agotó el 70% de la totalidad, por lo que destinaron un 15% (6.000) para clientes de las tarjetas del BAC (que también se vendieron velozmente el 20 de octubre) y finalmente el 15% restante que se acabó la mañana de este 21 de octubre. En total se pusieron en venta 40.000 boletos, que es el aforo ‘prepandémico’ permitido en el Estadio Nacional.

Keyla Sánchez, concierto Coldplay. Instagram 40.000 entradas para ver a Coldplay en Costa Rica ya fueron vendidas. Foto: Instagram

Rojas comentó que esta mañana, cuando las entradas salieron a la venta a las 10 a.m., tuvieron un ingreso de 40.000 personas queriendo comprar.

“Estamos impactados por la aceptación y la euforia que ha causado esto. Tenemos años de trabajar en esto y no recuerdo algo similar. No ha habido artista , banda y concierto que haya levantado este interés y pasión, rompe cualquier esquema”, destaca Rojas.

Tener a una banda como Coldplay y un show de esa talla, en medio de una época en la que la pandemia obligó a suspender eventos y espectáculos públicos ha sido también parte de la euforia.

“Es un concierto post pandémico con esta banda, dos años después de que se cerraron actividades y en este tipo de formato claro, que lo potencializa. Además, claro, que Coldplay se veía como un concierto de esos imposibles. Hacerlo realidad ha hecho que esto sobrepase las expectativas de cualquiera. Uno lo espera (el éxito de venta), pero el nivel de euforia sobrepasa cualquiera que hayamos tenido”, afirma.

Oficialmente agotadas

Al mediodía de este 21 de octubre la página E-Ticket aún no anuncia que las entradas están sold out (agotadas), sin embargo, no es posible comprar. Cuando se intenta el sistema hace esperar a los usuarios por varios minutos.

“En una hora estarán sold out (en el sistema). Las personas entran y el sistema hace la depuración. Se abalanzan y acaparan, pero esto se hace hasta que la disponibilidad es cero. Ese espere que da la página es real. El sistema está validando todas las gestiones para que el proceso finalice. A nivel de lo que la gente ve no encuentra disponibilidad, porque el sistema está depurando.

En este momento el sistema no brinda disponibilidad aunque veamos que quedan entradas. Están depurando y filtrando para que lleguen bien al consumidor. El proceso se llevó un par de horas. En dos horas las entradas habilitadas ya están completamente colocadas”, añadió Rojas.

Coldplay iniciará en Costa Rica su gira mundial Music of the Spheres. El país fue elegido por su conocido compromiso del país en temas relacionados con el medioambiente y las energías limpias, así como el tema de la inclusión, el acceso a la salud y la educación.

En el año 2019, Coldplay anunció que procuraría que sus próximas giras fueran lo más amigables posibles con el medio ambiente, por lo que el anuncio de su concierto en Costa Rica va acompañado de un conjunto integral de iniciativas de sostenibilidad y compromisos medioambientales.

Las entradas para este ansiado concierto tuvieron precios desde los ¢18.000 hasta los ¢99.500. Al recital solamente podrán ingresar personas con su esquema de vacunación contra la covid-19 completo.