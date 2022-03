Coldplay en Costa Rica: Banda ‘regaló' espectáculo a pareja que celebraba su boda

Cuando Karina Delgado y Calixto Obando reservaron el salón Starlight en el Hotel Hilton, en La Sabana, para la recepción de su boda, nunca imaginaron que la banda Coldplay -con un espectáculo pirotécnico y sus piezas más populares-, iba a ser el animador de ese día tan especial.

Ellos reservaron el lugar para el sábado 19 de marzo, varios días antes de que la banda británica anunciara que iniciaría en Costa Rica su gira mundial Music Of The Spheres. De hecho, el organizador de bodas Jeffrey Cervantes confiesa que cuando él y la pareja se enteraron que el segundo concierto coincidía con la fecha de su boda, se pusieron muy nerviosos.

“Cuando el concierto se anunció fue un caos porque no había habitaciones, los novios estaban muy nerviosos, no sabíamos que iba a pasar en La Sabana y todo fue una locura. A los novios les encanta el grupo, son seguidores de Coldplay pero no imaginaban que esto iba a pasar”, afirmó Cervantes, de Costa Rica Wedding Planner.

Los recién casados disfrutando del concierto de Coldplay y el vistoso juego de luces. (Archivo)

Los novios se desentendieron del tema y siguieron con la organización de la boda y de la fiesta, que se realizó en el piso 17 del hotel, ubicado frente al Estadio Nacional.

Finalmente llegó el día y la vista del salón era perfecta. A eso de las 5 p. m., cuando los invitados comenzaron a llegar, no podían evitar asomarse por los ventanales y ver a esos miles de seguidores dirigirse al estadio.

[ Coldplay llevó a Costa Rica a otro universo… ¡Viva la vida! ]

“En ese momento todavía no había nada, entonces solo se fijaban y ya. Luego a los invitados se les olvidó y comenzaron a disfrutar de la fiesta. Sin embargo, cuando paramos para la cena, comenzó Coldplay a tocar y la gente se acercó a la ventana. Comenzaron a grabar fotos y videos”, relató Cervantes.

Entre esos curiosos también estaban los novios, quienes no querían perder detalle del concierto y, por supuesto, querían una fotografía del concierto. Lo que nunca pensaron era que la banda británica incluiría en su show un espectáculo con pirotecnia, que comenzó justo durante la sesión de fotos.

La reacción de los novios quedó grabada en un video publicado en el TikTok de Costa Rica Wedding Planner, que rápidamente se viralizó. En el audiovisual de 20 segundos (y que ya suma más de un millón de reproducciones) se puede ver cómo la pareja disfruta de las espectaculares escenas cortesía de Coldplay.

En ese momento, la novia le pidió al DJ que quería música de Coldplay. Así, el resto de la noche, el nuevo matrimonio y sus invitados se unieron a la euforia de la banda británica en el país.