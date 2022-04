Coachella: locura por Harry Styles marca el regreso del festival

Sin máscaras ni restricciones sanitarias pero sí con excéntricos y atrevidos atuendos, cabellos coloridos y maquillajes llenos de escarcha: Coachella está de vuelta.

Con los termómetros superando los 30 grados, decenas de miles de fanáticos se dieron cita desde este viernes 15 de abril en la ciudad de Indio, en el desierto de California, para disfrutar del inicio del festival, el primero que se realiza desde el comienzo de la pandemia, pues al igual que todos los shows musicales en vivo, el encuentro fue forzado a una pausa de tres años por el avance de la covid-19.

El plato fuerte en el regreso del afamado festival fue el británico Harry Styles, quien en la primer día desató la euforia en el Empire Polo Club, con temas como Adore You y su más reciente éxito As It Was. Además, el ídolo juvenil sorprendió al invitar al escenario a la diva canadiense Shania Twain.

Harry Styles fue el encargado de cerrar el primer día del afamado festival Coachella, donde presentó éxitos como 'Adore You' y 'As It Was'. (Captura de video)

Sin embargo, la brasileña Anitta no se quedó atrás y puso el sabor latino en el escenario con su éxito Envolver. Snoop Dogg, Phoebe Bridgers, Lil Baby, Big Sean y Carly Rae Jepsen también fueron parte del primer día de conciertos y recibieron los aplausos del entusiasta público.

Coachella, es una de las mayores fiestas de la música del mundo se celebra durante dos fines de semana de tres días y marca tradicionalmente el inicio de la temporada de grandes festivales de verano en Norteamérica.

[ Coachella 2022: disfrute el festival completo en YouTube ]

El Empire Polo Club es el sitio que alberga a unas 125.000 personas diariamente en el festival, quienes bailan, comen y beben entre una tarima y otra, paseando además por algunas instalaciones artísticas. Los fanáticos de la música corren para aglutinarse a medida que los primeros acordes de cada show arrancan, y con el movimiento, la grama comienza a dar paso a una polvareda.

Megan Thee Stallion, Billie Eilish y Doja Cat son algunas de las grandes figuras que se presentaránel resto del fin de semana en Coachella, mientras que The Weekend y Swedish House Mafia entraron a último minuto en el cartel luego de que el rapero Kanye West se retirara del festival.

Con un show colorido y energético el ex One Direction desató la euforia en el Empire Polo Club, en Indio, California. (Captura de video Coachella)

Vestida con los colores de la bandera de su país, la brasileña Anitta salió al escenaria para presentar su repertorio en el que no faltó su más reciente éxito 'Envolver'. (VALERIE MACON/AFP)

El rapero Snoop Dog fue una de las sorpresas del primer día de Coachella. (VALERIE MACON/AFP)

La cantante estadounidenses Phoebe Bridgers era una de las más esperadas el pasado viernes 15 de abril en el escenario de Coachella, donde recibió los aplausos del público. (VALERIE MACON/AFP)

El show de Harry Styles incluyó que incluía dos canciones nuevas, así como una aparición sorpresa de Shania Twain. (Captura Instagram Coachella/@calder)

Snoop Dog y Anitta se unieron en el escenario de Coachella para dar un espectáculo sorpresa juntos. (VALERIE MACON/AFP)