“No existe otro artista que los cuatro disfrutemos como Carlos Vives. A mí me gusta desde que cantaba Fruta fresca, lo que le pasó también a mi hija. Con mis nietos fue algo que me sorprendió, porque nunca me imaginé compartir con ellos este gusto musical y estar aquí hoy con ellos”, comentó entre risas González, cuyos nietos fueron quienes la invitaron al concierto.