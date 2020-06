–El haber comenzado temprano en la música y haber estado involucrado con orquestas como la Sinfónica Nacional o las orquestas de los festivales internacionales, lo que me ha dado una visión un poco más general de la música. A mí realmente toda la música me gusta, todos los géneros me gustan, siempre que sean trabajos bien hechos y como todos los géneros me gustan también me interesa componer en diferentes géneros, porque los estudio un poco más y puedo comprenderlos un poco mejor.