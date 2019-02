MP: Como muchas canciones, no es como construiría una letra hoy, no diría “no has cambiado nada”, porque me suena casi a una ofensa (risas). Pero claro, nunca falta. Me invitan a tocarla en matrimonios y todo. Espero no estarle arruinando la canción a nadie, pero al final la canción es lo que cada uno quiere que sea.