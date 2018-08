“Tenemos música con énfasis en ritmos populares, pero estilizados; no se traslada la calle directamente a la banda, por decirlo de esa manera metafórica, sino que los ritmos y la vivencia cultural de los países representados puestos de manera estilizada, armonías ampliadas, compases descompuestos, orquestaciones complejas. El otro lenguaje es un poco más libre, con técnicas extendidas de los instrumentos, escritura no tradicional, lenguaje no de armonía y melodía, sino pensando en texturas sonoras como medio de información, y eso ha sido nuevo para ellos”, detalla el director de la Orquesta de Heredia.