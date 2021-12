Bad Bunny es el artista más escuchado de Spotify por segundo año consecutivo

Bad Bunny sigue conquistando el mundo con su música y por segundo año consecutivo se adjudicó el título del artista más escuchado del 2021 en Spotify.

Según dio a conocer la plataforma de música y podcast, el conejo malo ha recibido más de 9.100 millones de reproducciones entre enero y noviembre de este año con éxitos como Yonaguni, Lo siento BB y Safaera, entre otros.

Además, el intérprete de 27 años merece punto extra por haber alcanzado la cifra sin lanzar un nuevo álbum este 2021, ya que los discos YHLQMDLG, Las que no iban a salir y El último tour del mundo se lanzaron en el 2020.

Spotify destacó que Bad Bunny no lanzó ningún álbum en este 2021. (CLIFF LIPSON/AFP)

Spotify reveló los datos como parte de la campaña Mi 2021 en Spotify, donde los 381 millones de usuarios pudieron conocer qué fue lo que más escucharon durante el año.

“Como de costumbre, nos ayuda a reflexionar sobre el gran papel que desempeña el audio en la vida de nuestros oyentes y cómo nuestros creadores favoritos nos regalaron una banda sonora para el mundo que nos rodea”, dijo la plataforma.

Detrás de Bad Bunny, en el segundo puesto se ubicó Taylor Swift, cuyo álbum Red (versión de Taylor) les dio a los viejos (y nuevos) fans una razón para revivir la revolucionaria y exitosa obra de la artista. Y aunque Spotify no reveló cuántas reproducciones tuvo la estrella estadounidense del pop, dijo que siguió “muy de cerca” al puertorriqueño.

Redondeando el top tres de este año, está el afamado grupo BTS.

“El grupo de k-pop más amado a nivel mundial tuvo un año destacado gracias a su sencillo Butter”, afirmó Spotify.

Por su parte, los artistas canadienses de hip-hop Drake, que lanzó Certified Lover Boy en setiembre, así como Justin Bieber, cuyo álbum de 2021 Justice contó con colaboraciones con artistas de todo el mundo, ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

[ ¡Bad Bunny domina Costa Rica! El conejo fue el artista más escuchado por los ticos en Spotify este 2020 ]

Olivia Rodrigo, la sorpresa

La canción más escuchada en 2021 a nivel mundial es la sorpresiva Drivers License de la estrella de Disney Olivia Rodrigo y la cual obtuvo más de 1.100 millones de streams.

Por su parte, el tema Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X ocupó el segundo lugar, mientras que el artista Kid LAROI logró un lugar privilegiado por primera vez con su colaboración junto a Justin Bieber STAY, que ocupó el tercer lugar.

Olivia Rodrigo triunfó con su álbum debut 'SOUR'. (Captura Instagram)

El cuarto lugar muestra de nuevo a Olivia Rodrigo, esta vez con Good 4 U, que también se ganó el título de Canción del Verano de Spotify 2021. La quinta canción más escuchada en escalar los top es Levitating de Dua Lipa con DaBaby.

Además de dejarse el primer y cuarto tema más escuchado en Spotify, Olivia Rodrigo también se coronó como la artista con el álbum más escuchado del año con su producción debut Sour.

Lo más escuchado

Artistas más escuchados globalmente

Bad Bunny

Taylor Swift

BTS

Drake

Justin Bieber

Álbumes más escuchados globalmente

SOUR de Olivia Rodrigo

de Olivia Rodrigo Future Nostalgia de Dua Lipa

de Dua Lipa Justice de Justin Bieber

de Justin Bieber = de Ed Sheeran

de Ed Sheeran Planet Her de Doja Cat

Canciones más escuchadas globalmente

Drivers License de Olivia Rodrigo

de Olivia Rodrigo MONTERO ( Call Me By Your Name ) de Lil Nas X

( ) de Lil Nas X STAY de The Kid LAROI y Justin Bieber

de The Kid LAROI y Justin Bieber Good 4 U de Olivia Rodrigo

de Olivia Rodrigo Levitating de Dua Lipa con DaBaby

Podcasts más populares globalmente