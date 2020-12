Luego se observa como el reguetón vuelve a dominar la escena. En el top de los álbumes más escuchados aparecen Emmanuel de Anuel AA; Easy Money Baby, de Myke Towers; 1 of 1, de Sech; Papi Juancho, de Maluma; Home Run, de Pablo Londra, y The Academy, de Rich Music LTD.