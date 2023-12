Atención, fans de Queen: viene a Costa Rica uno de los mejores tributos a la banda de Freddie

Dios salve a la reina, un aplaudido tributo musical a la banda británica Queen y catalogado como uno de los mejores, se presentará en Costa Rica en el 2024.

Este espectáculo consiste en un recorrido por el catálogo musical de la agrupación de Freddie Mercury, desde sus comienzos en 1973 hasta Made in Heaven, su último álbum. De esta forma, éxitos como Bohemian Rhapsody, Love of my life, We are the Champions y We will Rock You serán parte del show.

“Dios Salve a la Reina ha recorrido el mundo emulando a la legendaria banda liderada por el mítico Freddie Mercury y reviviendo la magia de Queen. Sus conciertos se han agotado por completo en grandes ciudades de América y Europa”, detalla la productora en un comunicado de prensa.

Pablo Padín interpreta a Freddy Mercury en este tributo. (Captura instagram)

En este concierto, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo a las 8 p. m. en el Palacio de los Deportes, Pablo Padín asumirá el rol de Freddie Mercury.

Las entradas para este recital se podrán conseguir por medio de la página web Eticket.cr a partir del 19 de diciembre en preventa con tarjetas American Express. A partir del 21 y hasta el 22 de diciembre, la preventa será para usuarios de tarjetas BAC Credomatic; y el 23 de diciembre los boletos se podrán comprar con cualquier tarjeta.

Los tiquetes tienen un valor de ¢27.000 en General; ¢31.000 en Preferencial (segundo piso); ¢36.000 en Platea preferencial; ¢40.000 en Platea VIP; y ¢46.000 en Zona Save the Queen.