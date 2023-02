Ariana Grande y The Weeknd sorprenden fanáticos con posible cuarta colaboración

Remix de 'Die For You' sería la cuarta colaboración entre Ariana Grande y The Weeknd. (Kevin Mazur/GI for iHeartMedia)

La cantante estadounidense Ariana Grande y el canadiense Abel Makkonen, mejor conocido como The Weeknd, sorprendieron a sus fanáticos el martes, con un adelanto de lo que podría ser su cuarta colaboración.

Grande publicó en su cuenta de TikTok e Instagram un video donde se observa frente a un computador mientras canta el coro de Die For You, una de las canciones que forman parte del álbum Starboy, lanzado en el 2016, por The Weeknd.

Ariana Grande se casó en secreto

“Escribí y grabé un verso para mi amigo después de estar 14 horas de rodaje en el set. Esta pequeña excepción merecía la pena hacerse” escribió la cantante en el audiovisual. Minutos después, Makkonen comentó varios emoticones de lunas y estrellas y compartió el video en su cuenta personal.

Rápidamente la grabación se viralizó en redes sociales y los fanáticos están seguros que se trata de un remix, que se unirá a la constelación de colaboraciones entre los vocalistas: Love me harder (2014), Off the table (2020) y Save your tears (2020).

Tal y como lo escribió Grande en el video, pasa varias horas del día en grabaciones de Wicked, la adaptación al cine del famoso musical, por lo que su carrera está en pausa. De hecho, la artista no lanza música nueva desde el éxito de su álbum Positions, en el 2020.