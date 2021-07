Adele añade doce conciertos a su gira europea tras agotarse todas las entradas

Londres

La cantante británica Adele ha añadido doce fechas más a la gira con la que recorrerá el continente europeo en 2016, después de agotar en solo tres días todas las entradas en ciudades como Londres y Barcelona.

Los nuevos conciertos, cuyos pases se podrán adquirir a partir del lunes 7 de diciembre, tendrán lugar el 10 y 11 de marzo en Manchester, el 21 y 22 de marzo y el 4 y 5 de abril en Londres y el 1 y 2 de abril en Birmingham.

Además de esas fechas en territorio británico, la intérprete pisará de nuevo Zurich el 18 de mayo tras cantar ahí el día anterior y hará lo propio en Amsterdam el 4 y el 6 de junio y en Amberes (Bélgica) el 15 del mismo mes.

Las entradas para los conciertos de Adele en Belfast, Manchester, Glasglow, Birmingham y Londres se agotaron pocos minutos después de salir a la venta.

Los organizadores del evento en la localidad escocesa de Glasglow afirmaron que los 13.000 pases para el concierto se vendieron en dos minutos.

Lo mismo sucedió en Barcelona, donde la británica actuará los días 24 y 25 de mayo en el Palau Sant Jordi, puesto que los fans se hicieron con todas las entradas en apenas cinco horas.

Los precios de las entradas para las actuaciones de la cantante inglesa, con gastos de distribución no incluidos, son de 56, 73, 90 y 115 euros.

La intérprete presentará su nuevo álbum, 25, que salió al mercado tras cuatro años de silencio musical y que superó todos los récords en el Reino Unido al vender en solo su primera semana 800.307 copias.

En Estados Unidos su efecto fue aún mayor, pues en siete días vendió 3,38 millones de discos.

Dentro de su gira europea, Adele actuará también en Dublín, Estocolmo, Oslo, Copenhague, Herning, Berlín, Hamburgo, Colonia, Zúrich, Lisboa, Verona, Amsterdam, París y Amberes.

La cantante, que saltó a la fama internacional con temas como Rolling In The Deep, Someone Like You y Set Fire To The Rain, incluidos en su premiado segundo álbum 21 (2011) , también bate marcas en Internet.

En poco más de dos semanas, ha conseguido convertir un vídeo suyo, el de la canción Hello, en el más visto del canal de YouTube de la BBC tras registrar 37 millones de visionados.

Muestra un concurso de imitadoras de Adele en el que participa la propia cantante ganadora de diez premios Grammy, ataviada con nariz y barbilla postizas para convertirse en Jenny.

Otro de los vídeos que se ha convertido en viral presenta una actuación de la artista en el programa estadounidense The Tonight Show, en el que canta su éxito Hello con instrumentos de juguete.