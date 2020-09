“A mí nada más me llamó una amiga para decirme que ocupaban un actor para un video musical y yo dije que yo lo hacía. Ella era solo la intermediaria con la producción y ya después me contactaron, me pidieron un demo bailando y como actor, y una semana después me volvieron a llamar para otro demo y lo mandé; aún ahí yo no sabía que era con Danna Paola. Cuando finalmente me dijeron para quién era, yo dije ‘qué cool’ porque ahorita es una de las artistas más escuchadas y me emocioné mucho más cuando me dijeron que era con Mika”, rememora.