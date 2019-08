El disco The Third Silence presenta ocho canciones con la participación de ocho músicos y cinco cantantes; todos bajo la dirección del músico, compositor e ingeniero de sonido Juan Pablo Calvo (Time’s Forgotten). Lo curioso aquí es que la banda es el proyecto unipersonal del Calvo: él concibe las canciones en solitario, pero realiza una selección de artistas invitados para que las interpreten en la banda. Esta fórmula ya la había utilizado Calvo en Cloud Walking (2016), primera producción de Will of the Mountain.