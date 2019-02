Magpie Jay se prepara para estrenar su nuevo disco en el Teatro Nacional, una hazaña que no hace un grupo nacional desde hace 33 años. De su tercer álbum, Tragaluz , hemos escuchado versiones en directo de Skin of a Bear y Simple , sencillos en los que se escucha cómo se han apartado de influencias como Red Hot Chili Peppers e Incubus y le dan forma a un sonido más cercano a Foals.

Los de Gandhi no descartan publicar un DVD de sus conciertos de aniversario en el Melico Salazar. Foto: Jeffrey Zamora

El emblemático grupo de rock celebró 25 años el año pasado y ahora festejarán su legado con un nuevo disco. La idea original era trabajar la segunda parte de Universo asimétrico , un disco en el que experimentaron por separado. Sin embargo, trabajar por aparte no le sentó bien al grupo y tras un conato de separación decidieron volver a los viejos tiempos y grabar los cuatro metidos en una misma habitación.

Tras el anuncio de que serían la primera banda nacional en tocar en el festival Coachella , Las Robertas anunciaron que lanzarían su primer disco bajo el sello Rogue Wave antes de tocar en el festival, en abril. El álbum se titulará Together Outrageously , y será un disco corto que, gracias a esa disquera, se distribuiría en Norteamérica, Europa y Japón.

A Jay Kendall no le gusta definirse por géneros musicales. "Lucho por lo mío", repitió en una entrevista con Viva. Foto: Melissa Fernández/Archivo

Después de darse a conocer con el disco corto La sangre azul , el cantante de R&B y hip-hop lanzará este año un disco corto con unas 4 o 5 canciones. Jay Kendall le pone voz a las preocupaciones (amorosas o no) de los jóvenes y así, se volvió rápidamente una voz indispensable en el medio.