–Yo tengo un padecimiento de anemia desde los 14 años. Ello me impidió seguir en juegos nacionales. Lo dejé de hacer. A veces tengo picos muy bajos y (los médicos) no me dejan hacer nada. Entonces yo lo aprovecho al máximo cuando puedo y estoy bien. Me libero. Siempre le pido a Dios que no me quite las ganas ni la fuerza para seguir haciéndolo.