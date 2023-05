Versace y Dua Lipa unen fuerzas en lujosa colección ‘La Vacanza’

La cantante británica Dua Lipa, tendencia en los últimos días por anunciar su noviazgo con el cineasta francés Romain Gavras, incursionó en la moda y lanzó su primera colección de la mano de la multimillonaria Donatella Versace.

Bajo el nombre La Vacanza, las famosas presentaron sus prendas de verano en la Rivera Francesa. El color rosa, azul, los lunares y mariposas fueron claves en los diseños. Esta no es la primera vez que una celebridad colabora con alguna casa de moda; no obstante, el caso de la cantante es particular, pues ella codiseñó cada uno de los atuendos.

“Siento que ahora conozco la historia de Versace de adentro hacia afuera, y me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de sumergirme en todo eso (...). Empecé a hacer pequeños bocetos... Se los enviaba a Donatella y decía, ¿qué te parece? ¡Y realmente no puedo dibujar en absoluto! Pero tenemos un lenguaje tan común... pudimos compartir ideas”, aseguró la interprete de New rules, según Vogue.

Los diseños de La Vacanza quedaron disponibles para comprar en la página web oficial de Versace una vez finalizó el desfile y los precios oscilan de entre los $225 (por un accesorio para el cabellos) a los $24.350 (por un vestido con detalles en cristal).

“Estas prendas me transportan a mis vacaciones y a los días bajo el sol (...). A Dua le encanta la moda y yo adoro la música, ¡somos la combinación perfecta! Es como si estuviésemos de vacaciones y eso es justo lo que queremos que la gente sienta cuando luzca nuestras prendas”, escribió Donatella en su el sitio web de su marca.

Después de convertirse en el rostro de la campaña Otoño-Invierno 2021 de la casa de moda milanesa y caminar por la pasarela en su desfile Primavera-Verano 2022, la cantante de 27 años celebró su nueva colección como uno de sus más importantes logros.

“Fue una oportunidad increíble entrar al atelier y experimentar todo el legado de la casa. Es muy inspirador caminar junto a Donatella porque realmente se preocupa por cómo se sienten las mujeres en las piezas y quiere asegurarse de que se sientan realmente fuertes”, reveló la británica.

También en una conversación con Vogue antes del lanzamiento de la colección, Donatella recordó cómo conoció a la estrella del pop.

“La primera vez que conocí a Dua fue en los Brit Awards de 2016. Inmediatamente me llamó la atención la joven talentosa, apasionada y fuerte que era, y una verdadera inspiración para otras mujeres. Ella entiende la ropa y cómo mostrar el cuerpo femenino”, comentó la diseñadora.

El proyecto de La Vacanza ya era un hecho para octubre del 2022, momento en el que ambas figuras públicas se adentraron en un proceso de revisión de fotos y archivos de la marca, que les permitió discutir sobre qué les gustaba a ambas para la nueva colección. “Sacamos algunos elementos que Dua puso al día de una manera más contemporánea”, aseguró la italiana. “Esta colección tenía mucha libertad y confianza”, agregó.

Vea todos los looks de La Vacanza:

(Versace)

(Versace)

(Versace)