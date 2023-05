Dua Lipa presume a su nuevo novio en Festival de Cannes y su exnovio ‘estalla’ con amenazas

La semana pasada, Dua Lipa ‘enloqueció' a sus fanáticos al presentar a su nuevo novio públicamente en la alfombra roja de la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes. La cantante, de 27 años, desfiló junto al director de cine Romain Gavras, de 41, convirtiendo en oficial su relación.

Horas después, el ex de la artista, Anwar Hadid, alarmó a las redes sociales publicando una serie de mensajes inquietantes. Si bien el modelo, que tiene 23 años, no especificó a quién iba dirigido el posteo, tituló una selfie en donde se lo ve con un look sombrío con el inquietante mensaje: “Intentando no encontrarlo y matarlo”.

A lo largo de la tarde del domingo, el hermano menor de Gigi y Bella Hadid continuó subiendo más mensajes oscuros y extraños en su cuenta de Instagram. En otra selfie en la que aparecía sonriendo en un espejo, Anwar escribió: “No puedo respirar”, tras lo cual sus fans se alarmaron.

LEA MÁS: Dua Lipa actuará en película de Barbie

Hadid, quien está lanzando su carrera como cantante, también dejó un emoticón de una carita llorando con el que invitó a todos a escuchar su nuevo lanzamiento. Seguido de esto, publicó una serie de imágenes del suelo y escribió: “Odio la forma en que decís mi nombre”, además de un mensaje de una sola palabra: “Hola”.

Anwar Hadid publicó algunas historias inquietantes luego de que Dua Lipa subiera las fotografías junto a su nuevo novio. (Captura de pantalla)

La relación entre Hadid y Lipa llegó a su fin en el 2021. Ambos empezaron a salir en 2019. Fue el periódico The Sun el encargado de informar que la pareja había terminado luego de una “crisis” provocada por los múltiples viajes que tenían ambos y la poca disponibilidad para verse.

Desde ese entonces, más allá de algunos rumores de romance, ella se mantuvo soltera hasta que en marzo comenzaron a surgir comentarios de una naciente relación con Romain Gavras. Fuentes cercanas a ambos aseguraban que la cantante y el director habían estado “conociéndose en silencio durante meses”.

“La pareja conoció a sus círculos más cercanos durante el período festivo y tienen mucho en común”, agregó la fuente, quien destacó lo crucial que era que ambos pertenecieran al medio. “Dua sabe lo importante que es encontrar a alguien que entienda su industria. Ella siente que Romain la entiende perfectamente. Ambas son personas muy creativas”.

“Ayer por la noche en Cannes con mi amor”, escribió este fin de semana en la publicación en la que confirmó en redes su noviazgo.

¿Quién es Romain Gavras, el nuevo novio de Dua Lipa? Copiado!

Gavras, hijo del director de cine greco-francés Costa-Gavras, forjó su propio camino en el mundo del espectáculo. El director recientemente dirigió el thriller de acción Athena, disponible en Netflix.

En su trayectoria, Romain hizo incursiones en videoclips, como Bad Girls, de M.I.A., y No Church in the Wild, de Jay Z, Kanye West y Frank Ocean, que lo llevó a ser nominado a los Grammy en la categoría de Mejor Video Musical Corto. También estuvo detrás de Nothing Breaks Like a Heart, de Mark Ronson y Miley Cyrus.

Su visión también fue parte de campañas publicitarias, como Coeur Battant, de Louis Vuitton. En los últimos años se concentró más en largometrajes en francés. Su última película, Athena, compitió en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

“Veía a Tarkovsky desde muy joven, todas sus obras maestras. Mi padre me lo empezó a enseñar a los siete años”, declaró el cineasta para The Guardian, al hablar de sus raíces artísticas. Su madre, Michele Ray, es productora y periodista.

Gavras también estuvo relacionado con la industria del espectáculo a través de sus exparejas. Anteriormente salió con Rita Ora, con la que sostuvo una relación de seis meses antes de separarse definitivamente en el 2021, según el medio británico Daily Mail.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias