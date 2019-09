“Antes no se cotizaba. A veces había personas que no teníamos trabajo estable, entonces llegaba otro señor y decía que pagaba tanto y uno se iba a trabajar con él. Tenía estabilidad laboral, pero no económica. El tiempo que trabajé con don Daniel sí estuve asegurado y algo muy bueno es que él trabaja todo artesanal y remunera muy bien. Ahorita no tengo trabajo estable y espero que luego de esta exposición se presente una oportunidad estable”, detalló Chaves, quien estará los días 6, 7, 13 y 14 de setiembre en la vitrina de tienda La Gloria mostrando cómo hacer zapatos. Los cuatro días llegará de 3 a 6 p. m.