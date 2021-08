Daniel del Barco explora otras opciones de diseño de calzado en su nueva colección ‘Costa Brava’

“Es la primera vez, en tanto tiempo, que me permito abrirme a una opción distinta que es incursionar en el zapato casual. Siempre me había quedado enmarcado o encerrado en una línea formal y ejecutiva, pero ahora me permití explorar otras opciones de diseño, impulsado por mis consumidoras”.

Así se refiere Daniel del Barco a su más reciente colección de calzado Costa Brava, una propuesta de 50 diseños que el costarricense lanzó el jueves anterior en un concurrido desfile.

Carolina Rodríguez en desfile de Daniel del Barco Carolina Rodríguez mostró en la pasarela algunos diseños de la línea confort de la nueva colección de Daniel del Barco. Foto: Randall Rodríguez. (Randall Rodríguez)

Inspirado en las texturas, colores y formas del paisaje agreste y escarpado de la franja costera española Costa Brava y sus matices cosmopolitas, Del Barco causó sorpresa con una colección arriesgada en la que potenció sus ya conocidos diseños e incursionó en nuevas propuestas, como el calzado tipo sneakers, que por primera vez incorporó en sus líneas.

“Mucha gente se me acercaba a pedirme zapatos de confort, calzado plano y distinto a lo que siempre he trabajado, pero fue hasta ahora que me di esa licencia apoyado en esas sugerencias y en que son diseños que están de tendencia en el mercado”, justificó Del Barco.

Según dijo, esa primera incursión en una línea diferenciada al calzado premium por el que es conocido en el mercado, le permitirá más confianza a la hora de planear sus colecciones. Por ejemplo, Costa Brava no solo revolucionó el estilo de Del Barco con la línea confort. La colección también potenció otra de las marcas de calzado del diseñador: Amalias, creada hace dos años.

“La colección está compuesta por tres propuestas distintas que sumadas integran la colección como tal. En una primera parte incorporamos una colección de sandalias planas de Amalias, la marca hermana de Del Barco. Es una línea que introduje hace dos años pero hasta ahora le doy una nueva fuerza. Amalias tiene el mismo diseño y calidad de Del Barco pero a un menor precio”, explicó el diseñador.

La segunda propuesta de Costa Brava es la revolucionaria Del Barco Fashion, donde introdujo la línea confort. “Con ella le dimos un giro grande a la marca Del Barco”, refirió el artista costarricense.

Finalmente la colección incluye sus diseños tradicionales. “En Del Barco Premium están los clásicos zapatos de punta con stiletto y una línea de sandalias con dos tipos distintos de tacón. Son diseños creados con pieles importadas de distintos lugares y hechos a mano por nuestros artesanos, rescatando así el tan preciado oficio del zapatero”, explicó Daniel del Barco.

Brenda Castro. Carolina Rodríguez llevó a la pasarela algunos diseños de la línea premium de la nueva colección de Daniel del Barco. Foto: Randall Rodríguez. (Randall Rodríguez.)

El diseñador explicó que Costa Brava será una línea exclusiva para la mujer, pero ya trabaja en una colección masculina que espera tener lista los primeros días de diciembre.

En la noche de presentación de la colección, el diseñador contó con la experiencia en la pasarela de reinas de belleza como Brenda Castro y Carolina Rodríguez (coronadas Miss Costa Rica en el 2015 y 2016, respectivamente).

El calzado fue modelado por Jalé Berahimi y Johanna Ortiz, entre otras personalidades. El Grand Casino Escazú albergó el fashion show de Del Barco que contó, además, con la participación especial de los tenores Joaquin Yglesias, Arnoldo Castillo, Ricardo Bernal y Rodolfo González.